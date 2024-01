Entscheidung in letzter Minute Bayer-Frauen geben Spiel in Bremen aus der Hand Stand: 26.01.2024 20:26 Uhr

Bayer 04 Leverkusen hat am 11. Spieltag der Frauen-Bundesliga trotz Führung bei Werder Bremen verloren. Der Bremer Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Am Ende siegte Werder verdient mit 2:1 (1:0). Nikola Karczewska brachte die Bayer-Frauen am Freitagabend im ersten Spiel nach der Winterpause nach 21 Minuten zunächst in Führung. Skinnes Hansen traf nach 76 Minuten jedoch ins eigene Tor. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf dann Jasmin Sehan zum Bremer Sieg. Bayer 04 hat es damit verpasst, in der Tabelle weiter an die Spitzengruppe zu rücken und steht mit nun 16 Punkten nach elf Spielen im Tabellenmittelfeld. Bremen hat nun 17 Punkte auf dem Konto und überholt Leverkusen in der Tabelle.

Karczewska schaltet am schnellsten

Das Spiel fand zu Beginn zunächst nur zwischen den Strafräumen statt. Werder hatte mehr vom Spiel, leistete sich im letzten Drittel aber zu viele Fehler. Die Bayer-Frauen kamen erst in der 21. Minute das erste Mal vor das gegnerische Tor - und war gleich erfolgreich. Werder-Torhüterin Livia Peng konnte einen Schussn von Verena Wieder nur nach vorne abwehren. Karczewska war als erste am Ball und drückte die Kugel aus wenigen Metern über die Linie.

Leverkusen kam mit der Führung im Rücken besser ins Spiele - Torchancen gab es bis zum Halbzeitpfiff aber auf keiner Seite mehr.

Gefahr nur nach Standards - Hansen ins eigene Tor

Die zweite Hälfte begann wie die erste - mit dominanten, aber ineffizienten Bremerinnen. Und beinahe hätte trotzdem wieder Bayer 04 in Person von Karczewska das Tor gemacht. Die Stürmerin stand in der 58. Minute allerdings im Abseits. Ansonsten tat sich vor dem Toren weiter wenig. Wenn es gefährlich wurde, dann nach Standards. Leverkusens Karolina Vilhjálmsdóttir schoss einen Freistoß aus 17 Metern aber über das Tor (65.).

Auch bei Werder war es letztlich ein Standard, der doch noch zum Ausgleich führte. Bayer-Keeperin Friederike Repohl konnte eine Ecke nur an die Latte lenken. Mehrere Spielerinnen stocherten kurz vor der Torlinie nach dem Ball, der am Ende vom Bein der Leverkusenerin Hansen in Tor kullerte (76.).

Jetzt war plötzlich auch deutlich mehr Zug im Spiel. Fast drei Minuten nach dem Ausgleich wäre Werder beinahe in Führung gegangen. Den Drehschuss der eingewechselten Jasmin Sehan konnten die Leverkusenerinnen aber abwehren (79.).

In der zweiten Minute der Nachspielzeit lag der Ball dann aber doch noch im Leverkusener Tor. Sehan lenkte eine Flanke von Riecke Dieckmann ins lange Eck - Bayer-Torhüterin Friederike Repohl sah nicht gut aus.

Leverkusen jetzt gegen Wolfsburg

Weiter geht es für die Bayer-Frauen am kommenden Sonntag (04.02.2024, 14 Uhr) mit einem schweren Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Werder Bremen empfämgt am Tag zuvor (14 Uhr) den 1. FC Nürnberg.