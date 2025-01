WDR-Sport Baskets Bonn überzeugen bei Sieg in Braunschweig Stand: 05.01.2025 18:22 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn sind mit einem Sieg bei den formstarken Löwen Braunschweig in das neue Jahr gestartet.

Von Bastian Hahne

Das Team von Trainer Roel Moors setzte sich am Sonntag in Niedersachsen mit 94:74 (54:47) durch und feiert den zweiten BBL-Sieg in Folge. Für das ersatzgeschwächte Braunschweig war es nach zuvor sechs Erfolgen hintereinander die erste Niederlage.

Die Baskets mussten erneut ohne Angelo Allegri auskommen, der mit Knieproblemen fehlte. Bei den Braunschweigern waren vier Spieler nicht dabei, von denen drei mit einem Infekt ausfielen. Den Gastgebern fehlte damit ein etatmäßiger Center.

Pape führt Baskets zur Pausenführung

Nach einem zerfahrenen Beginn kam die Bonner Offensive besser in die Partie. Auf einen Dreier von Phlandrous Fleming Jr. zum 10:15 folgte die erste Braunschweiger Auszeit, um den Bonner Lauf zu stoppen. In der Folgezeit punkteten beide Teams fleißig weiter und beendeten ein flottes erstes Viertel mit 27:29. Die Baskets schafften es besonders häufig an die Freiwurflinie und verwandelten dort im ersten Spielabschnitt elf von 14.

Bonn suchte auch im zweiten Viertel vor allem den Weg zum Korb, um die Abwesenheit des Centers auf Braunschweiger Seite auszunutzen. Zwischenzeitlich führten die Baskets mit fünf Punkten (36:41), mussten Braunschweig aber wenig später zum 41:41 ausgleichen lassen. Daraufhin konnte Bonn aber erneut auf sieben Zähler davon ziehen (42:49). Vor allem Till Pape überzeugte in dieser Phase für die Gäste, erzielte zwölf Punkte in acht Einsatzminuten vor der Pause, in die Bonn mit einer 54:47-Führung ging.

Starkes drittes Viertel von Bonn entscheidet die Partie

Die ersten Minuten des dritten Viertels gehörten ausschließlich den Rheinländern. Mit einem 8:0-Lauf starteten die Baskets in die zweite Hälfte (47:62). Diese nun etwas deutlichere Führung verteidigte Bonn in den folgenden Minuten erfolgreich. Erst zwei erfolgreiche Dreier von Tre Mitchell in der Schlussminute brachten Braunschweig wieder bis auf 66:75 heran. Freiwürfe von Rivaldo Soares und ein Korbleger von Fleming innerhalb der letzten neun Sekunden sorgten wieder für deutlichere Verhältnisse (66:79).

Zu Beginn des Schlussviertels schmolz die Bonner Führung zunächst wieder auf neun Punkte (70:79). Die Baskets antworteten mit einem 6:0-Lauf und stellten wieder auf 70:85. Nochmal kamen die Hausherren nicht mehr heran und am Ende stand ein klarer 20-Punkte-Auswärtssieg der Telekom Baskets Bonn.

Topscorer der Partie war Bonns Fleming Jr., der neben 19 Punkten noch acht Rebounds und fünf Assists sammelte. Darius McGhee kam auf 17 Punkte und acht Assists. Kennedy und Pape steuerten jeweils 16 Punkte bei.

Heimspiel gegen Reggiana in der Champions League

Schon am Mittwoch geht es für die Baskets erstmals im neuen Jahr in die eigene Halle. In den Playins der Basketball Champions League treffen die Bonner um 20 Uhr auf den italienischen Club Pallacanestro Reggiana. Im Best-of-three-Modus geht es um den Einzug in die Runde der letzten 16.