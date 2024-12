WDR-Sport Baskets Bonn hoffen auf nächste McGhee-Gala gegen Riga Stand: 09.12.2024 20:18 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn wollen sich am vorletzten Vorrunden-Spieltag der Champions League für die Hinspiel-Niederlage bei VEF Riga revanchieren und einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde machen.

Nach drei Siegen aus den ersten vier Spieltagen gehen die Bonner als Tabellenführer in den vorletzten Spieltag der Gruppe E. Nur das Hinspiel in Lettland konnten die Baskets nicht gewinnen: 72:86 unterlag Bonn und erzielte dabei die zweitwenigsten Punkte in einem Baskets-Punktspiel in dieser Saison.

Besonders Dairis Bertans bekamen die Bonner nicht in den Griff, der lettische Nationalspieler ragte mit 31 Punkten heraus. "Wenn ein solcher Spieler ein oder zwei leichte Würfe bekommt und trifft, wird es im weiteren Spielverlauf schwierig, ihn zu stoppen", sagte Bonns Trainer Roel Moors im Vorfeld der Partie am Dienstag (20 Uhr). Im Hinspiel hätte sein Team "auf beiden Seiten des Feldes keinen guten Job gemacht."

Läuft McGhee wieder heiß?

Dieses Mal wollen es die Baskets hinten und vorne besser machen - und in der Offensive ruhen die Hoffnungen vor allem auf Darius McGhee. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner stellte beim 96:91-Auswärtssieg in Oldenburg am Samstag mit 44 erzielten Punkten einen neuen Klubrekord auf und versenkte dabei zehn Dreier. Den alten Rekord von Brad Traina von 2002 verbesserte er dabei um einen Punkt. Zu Beginn des Schlussviertels hatte Bonn noch mit 14 Punkten zurückgelegen.

In der Defensive müssen die Baskets neben Bertans vor allem auf Aufbauspieler Issuf Sanon aufpassen. "Die Paint-Touches besonders von Sanon müssen wir limitieren", warnte Moors. Der Ukrainer Sanon war mit 19 Zählern der zweitbeste Werfer seines Teams im Hinspiel und setzte auch seine Mitspieler immer wieder in Szene (fünf Assists).

Während die Bonner in der aktuellen Bundesliga-Saison Platz acht belegen, führt Riga in der estnisch-lettischen Liga mit 13 Siegen aus 14 Spielen die Tabelle souverän an - konnte in der Champions League bisher aber nur das Spiel gegen Bonn gewinnen.

Sieg wäre großer Schritt Richtung Zwischenrunde

Mit einem weiteren Sieg könnte Bonn zwar noch nicht endgültig das Ticket für die Runde der letzten 16 lösen, sich jedoch in eine sehr gute Ausgangslage versetzen. Platz zwei in der Gruppe E wäre sicher und damit hätten die Baskets bei möglichen Play-Ins Heimrecht. Die Entscheidung über Platz eins und der damit verbundenen direkten Qualifikation für die Zwischenrunde wird erst am letzten Spieltag in der Partie bei AEK Athen (17. Dezember) gefällt.

"Jedes Spiel ist wichtig. Wir wollen mit vier Siegen nach Athen reisen, um dort mit Selbstvertrauen in das Spiel zu starten und es auch zu gewinnen", so Moors.