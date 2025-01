Stankovic übernimmt Baskets Bonn feuern Cheftrainer Moors Stand: 21.01.2025 16:29 Uhr

Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn hat seinen Cheftrainer Roel Moors beurlaubt.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag, der noch bis Sommer 2025 laufen sollte, frühzeitig beendet. Sein Nachfolger wird der bisherige Assistent Marko Stankovic. Er erhält ein langfristiges Engagement bis 2027 und wird bereits beim anstehenden Spiel gegen Ulm am Samstag (20 Uhr) die Verantwortung tragen.

"In den vergangenen Wochen haben wir leider nicht die Entwicklung gesehen, die wir uns vom Team erhofft haben. Daher sind wir zu der Entscheidung gekommen, uns von Roel Moors zu trennen", sagte Sportdirektor Savo Milovic.

Sportchef Milovic: "Erhoffen uns Impuls"

"Gleichzeitig befinden wir uns zum Start der Rückrunde immer noch in der Position, um in einer ausgeglichenen Bundesliga noch vieles zu erreichen. Wir erhoffen uns von Marko Stankovic einen Impuls, der über diese Saison hinausgeht."

Moors trat im Sommer 2023 die Trainerstelle an und erreichte in der vergangenen Saison mit den Baskets sowohl in der Basketball-Bundesliga als auch in der Champions League das Viertelfinale.

In der laufenden Bundesliga-Saison befindet sich die Mannschaft aktuell auf Tabellenplatz neun. Nach dem jünsten Aus in der Champions League verloren die Baskets zuletzt überraschend auch gegen Aufsteiger Frankfurt Skyliners (70:77).

