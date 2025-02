WDR-Sport ATP in Acapulco: Altmaier im Achtelfinale raus Stand: 27.02.2025 18:43 Uhr

Daniel Altmaier ist im Achtelfinale beim ATP-Turnier in Acapulco ausgeschieden.

Von Michael Buchartz

Daniel Altmaier ist am Mittwoch beim ATP-Turnier in Acapulco in der Runde der besten 16 ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Kempen verlor gegen den an Position acht gesetzten Tschechen Tomas Machac 6:7 (3:7), 1:6. In der Runde zuvor hatte der Kempener noch den Serben Miomir Kecmanovic in drei Sätzengeschlagen und dabei 15 Asse gezeigt.

Ebenfalls beendet ist das Turnier für Alexander Zverev. Er verlor gegen den amerikanischen Qualifikanten Learner Tim mit 3:6, 4:6 und zeigte eine ganz schwache Vorstellung.

