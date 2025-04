WDR-Sport Altmaier scheidet in Marrakesch in Runde eins aus Stand: 01.04.2025 15:55 Uhr

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Marrakesch bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 26-Jährige verlor am Dienstag gegen den Finnen Otto Virtanen 2:6, 6:4, 6:7 (3:7). Zuletzt war der Kempener, der in Marokko als einziger Deutscher im Hauptfeld stand, auch beim Masters in Miami an seiner Auftakthürde gescheitert.

Für die aktuelle 83 der Weltrangliste war es der nächste Dämpfer nach einem zunächst guten Saisonstart. Im Februar hatte Altmaier in Rotterdam sowie Marseille jeweils das Viertelfinale erreicht.

