Rekordmeister zu Gast Alonso "bereit" für die Bayern Stand: 09.02.2024 15:08 Uhr

Tabellenführer Bayer Leverkusen erwartet Verfolger FC Bayern München zum Bundesliga-Topspiel. Bayer-Trainer Xabi Alonso erwartet ein "emotionales Spiel".

Von Lukas Thiele

Neun Spiele finden an diesem Wochenende in der Fußball-Bundesliga statt - wie an jedem Spieltag. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wird an diesem 21. Spieltag aber beinahe komplett von nur einem Spiel an sich gerissen, nämlich dem Topspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem Tabellenzweiten Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr).

"Ich habe kein Problem damit", sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso am Tag vor dem Spiel über den Fokus auch auf seine Person. "Das Wichtigste ist, dass wir die Möglichkeit haben, in einem Top-Spiel zu spielen. Wir sind in einer sehr schönen Situation. Wir haben Druck, aber das ist normal. Und es ist nicht das Saisonende, es gibt noch viele Spiele. Aber wir sind in einem guten Moment und wollen diese Energie halten."

Alonso: "Bayern hat diese Gewinner-DNA"

Dabei hat Bayer 04 durchaus etwas zu verlieren. Zwar hat die Werkself in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren, trotzdem sind die Bayer nur zwei Punke hinter Leverkusen. Bei einer Niederlage am Samstag wäre die Tabellenführung also weg. "Um Bayern zu über eine Saison zu schlagen, muss man fast perfekt spielen", sagte Alonso. "Bisher haben wir eine gute Saison gespielt, aber trotzden nur zwei Punkte Vorsprung. Auch Bayern hat es bislang sehr gut gemacht, wir haben es nur ein bisschen besser gemacht. Wir kennen Bayern und wir wissen, dass wir Bayern schlagen müssen, um an Ende zu gewinnen. Bayern hat diese Gewinner-DNA, deswegen sind die die beste Mannschaft in Deutschland."

In Leverkusen werden die Münchner jedoch auf Alphonso Davies und eventuell auch auf Manuel Neuer verzichten müssen, der über Kniebeschwerden klagt. "Es ist egal", sagte Alonso. "Natürlich haben sie verletzte Spieler, aber alle Mannschaften haben verletzte Spieler. Wir erwarten einen starken Gegner, stark im Kollektiv und mit hoher individueller Qualität. Es wird ein intensives und emotionales Spiel mit hoher Qualität. Es ist eine große Herausforderung, aber wir sind bereit."

Palacios fällt weiter aus

Alonso kann personell dagegen neben dem noch länger verletzten Victor Boniface fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Mittelfeldspieler Exequiel Palacios wird weiter fehlen. Der Argentinier fehlt seit dem 18. Spieltag aufgrund einer Oberschenkelverletzung. "Es ist zu früh", sagte Alonso, der zuletzt mit einer möglichen Rückkehr Palacios' kokketiert hatte.

Im Tor wird im Gegensatz zum Pokalspiel gegen Stuttgart wieder Lukas Hradecky stehen. Die Frage, ob nun der Finne oder Matej Kovar die Nummer eins ist, wollte Alonso aber nicht konkret beantworten. "Sie sind beide bereit, ich habe Vertrauen in beide. Wir wollten eine gute Konkurrenzsituation auf der Torwartposition, aber Lukas hat es die ganze Saison gut gemacht und wird morgen im Tor stehen."

Alonso: "Kane ist natürlich ein Top-Spieler"

Auf Hradecky wird am Samstag eine schwere Aufgabe zukommen, nämlich die, weitere Saisontore von Harry Kane zu verhindern. "Harry Kane ist natürlich ein Top-Spieler, das zeigen seine Zahlen", weiß auch Alonso, der Hradecky mit der Aufgabe aber nicht alleine lassen will: "Wir müssen ihn mit Ball und gegen den Ball kontrollieren, aber nicht nur Harry Kane. Alle Stürmer haben höchste Qualität in der Bundesliga, in Europa, aber auch weltweit. Wir brauchen eine kollektiv gute Leistung, wir müssen uns gegenseitig helfen, aggressiv sein und eine gute Balance finden."

Ändern will der Spanier aber ansonsten nicht viel: "Wir brauchen eine fast perfekte Leistung, um eine gute Chance zu haben. Aber wir wollen spielen wie immer, mit unserer Idee. Und das haben wir vorbereitet."