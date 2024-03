WDR-Sport Alemannia Aachen steht im Finale des Mittelrheinpokals Stand: 22.03.2024 22:28 Uhr

Alemannia Aachen ist der Gegner des Bonner SC am Finaltag der Amateure. Der Regionalliga-Tabellenführer setzte sich im Halbfinale des Mittelrheinpokals nach Verlängerung gegen den 1. FC Düren durch.

Die Alemannia gewann am Freitagabend ein umkämpftes Spiel im eigenen Stadion mit 2:1. Nach 90 Minuten hatte es noch 0:0 gestanden.

Direkt nach Anpfiff der Verlängerung traf Anton Heinz per Volleyabnahme zur Führung für Aachen (91.). Nur fünf Minuten später erzielte Thilo Töpken das 2:0. Das Tor für den 1. FC Düren, ebenfalls Regionalligist, war ein Eigentor von Aachens Mika Hanraths.

Alemannia nun gegen den Bonner SC

Düren rannte in den Schlussminuten zwar noch einmal an, der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Damit trifft die Alemannia am 25. Mai im Finale im Sportpark Höhenberg in Köln auf den Bonner SC. Der Fünftligist setzte sich am Mittwochabend mit 4:0 (1:0) gegen den TuS Königsdorf durch.

Das Finale wird im Rahmen des Finaltags der Amateure live im Ersten sowie im Stream (sportschau.de und wdr.de) übertragen. Der Pokalsieger nimmt an der 1. Runde des DFB-Pokals teil und darf sich über eine Geldprämie freuen. In der laufenden Spielzeit erhielt jeder Starter im DFB-Pokal rund 216.000 Euro.