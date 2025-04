WDR-Sport Alemannia Aachen "heiß wie Frittenfett" auf Pokalschreck Bielefeld Stand: 04.04.2025 16:37 Uhr

Im Kampf um wichtige Punkte für den Klassenerhalt will Alemannia Aachen am Samstag Pokalschreck Arminia Bielefeld stoppen.

Nach dem sensationellen Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals am Dienstag wollte Alemannia Aachens Trainer Heiner Backhaus auf der Pressekonferenz erstmal dem kommenden Gegner gratulieren. "Ich denke, jeder Trainer und jeder Spieler der 3. Liga freut sich enorm für die Arminia", erklärte Backhaus und freute sich vor dem Duell mit dem Pokalschreck am Samstag (16.30 Uhr) insbesondere für Arminias Trainer Mitch Kniat "von ganzem Herzen".

Backhaus zeigte sich vor allem von der Leistung der Ostwestfalen beim 2:1-Sieg gegen Doublesieger Bayer Leverkusen beeindruckt. Die Arminia habe dem Bundesligisten "komplett den Zahn gezogen", so der Alemannia-Coach. Die Energie, mit der Bielefeld aufgetreten sei, sei "unglaublich" gewesen.

Backhaus: "Sind heiß wie Frittenfett"

Die Welle der Euphorie, mit der Aufstiegskandidat Bielefeld am Samstag nach Aachen kommt, möchte Backhaus dennoch gerne brechen. "Wir sind heiß wie Frittenfett", erklärte der 43-Jährige und weiß, worauf es ankommt: "Auch wir sind bekannt für ein laufintensives und intensitätsreiches Spiel gegen den Ball."

Dass die Arminia nach der Pokalsensation müde sein könnte, glaubt Backhaus allerdings nicht: "Sie mussten nicht einmal leiden, um Leverkusen in Schach zu halten. Die Akkus werden vollgeladen sein."

Aachen setzt auf Heimstärke

Der Aachener Tivoli wird bei diesem NRW-Duell mit über 30.000 Fans gut gefüllt sein. Aus Bielefeld haben sich 3.300 Gäste-Anhänger angekündigt. "Die Stimmung auf dem Tivoli wird genau so gut sein wie auf der Alm", ist sich Backhaus sicher. Nach zuletzt drei Siegen in Folge geht auch die Alemannia mit einer breiten Brust in die Partie, dazu gibt es durch den Pokal noch eine Extra-Motivation, sagt Mittelfeldspieler Lukas Scepanik: "Gegen den Pokalfinalisten will natürlich jeder zeigen, dass wir auf Augenhöhe sind."

Personell könnte Backhaus seine zuletzt dreimal unveränderte Startelf ändern müssen, weil Florian Heister (Achillessehne), Anas Bakhat (Adduktorenprobleme) und Gianluca Gaudino (Sehnenbeschwerden) diese Woche im Training kürzer treten mussten. Auch Nils Winter (Knorpelschaden) fehlt weiterhin.

