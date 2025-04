56. Merveille Biankadi Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Merveille Biankadi



53. Eine Ecke von rechts klären die Ostwestfalen zunächst, doch der Ball gelangt erneut zu Heinz. Er will flanken, aber die Hereingabe entwickelt sich zum Torschuss und knallt an den linken Pfosten!

52. Bielefeld will kontern und Biankadi schickt Sarenren Bazee in die Tiefe. Olschowsky ist aber aufmerksam und fängt den Ball vorher ab.

49. Riesenchance für Bielefeld! Sarenren Bazee kommt auf der linken Seite bis an die Grundlinie und passt in den Rückraum zu Lannert. Der zieht aus rund 16 Metern ab und visiert die obere rechte Ecke an. Olschowsky pariert aber glänzend und klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

46. Die zweite Hälfte beginnt! Mitch Kniat tauscht die Offensive aus und bringt Kunze, Biankadi und Sarenren Bazee. Kania, Young und Grodowski müssen dafür weichen.

46. Noah Sarenren Bazee Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Noah Sarenren Bazee

46. Isaiah Young Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Isaiah Young

46. Merveille Biankadi Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Merveille Biankadi

46. Joel Grodowski Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Joel Grodowski

46. Lukas Kunze Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Lukas Kunze

46. Julian Kania Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Julian Kania

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld noch 0:0. Die Aachener übernahmen von Beginn an das Ruder und waren die aktivere Mannschaft. Auch die beste Chance der ersten Hälfte gehörte der Alemannia. El-Faouzi scheiterte in der 23. Minute am Aluminium. Vom Pokalfinalisten war offensiv noch nicht viel zu sehen und es bedarf einer deutlichen Steigerung, wenn er den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren möchte. Insgesamt ist es eine zweikampfintensive Partie, Torchancen waren bisher jedoch Mangelware.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Erneut probiert es die Arminia über die linke Seite, doch dieses Mal klärt Hanraths, verschuldet dabei aber einen Freistoß. Diesen bringt Oppie in den Fünfer, Corboz springt aber vorbei.

45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

44. Kurz vor der Pause herrscht nicht mehr allzu viel Bewegung auf dem Platz und es wird wohl torlos in die Halbzeit gehen.

41. Kurz vor der Pause haben die Bielefelder mal für eine längere Phase den Ball. Gegen die gutstehende Abwehr der Alemannia kommen sie aber zurzeit nicht an. Young kommt auf dem linken Flügel durch, doch seine Flanke geht ins Aus.

38. Die nächste Verletzungsunterbrechung! Lannert und Scepanik krachen in einem Luftzweikampf ineinander und beide gehen zu Boden. Der Aachener steht kurz danach wieder auf, Lannert hingegen muss behandelt werden, kann aber weiterspielen.

35. Young trifft Bahn bei einem Schuss mit voller Wucht am Schienbein. Der Aachener geht mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden und muss behandelt werden. Nach kurzer Pause kann er aber weitermachen.

32. Die Intensität ist hoch, die Chancen sind dennoch rar gesät. Die mit Abstand beste Gelegenheit gehört bisher El-Faouzi mit seinem Lattenkracher.

29. Heinz bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Seine Hereingabe wird aber sofort abgefangen.

26. Nach einem temporeichen Beginn hat sich das Spiel nun ein wenig beruhigt. Aachen hat hier bisher die Oberhand und eine Führung wäre bereits verdient. Von den Ostwestfalen kommt offensiv bislang zu wenig.

23. Fast die Führung! Nach einem Doppelpass im Mittelfeld ist El-Faouzi im linken Halbraum durch und zieht aus rund 17 Metern ab. Mit seinem satten Schuss trifft er aber nur die Latte!

20. Spielerisch haben die Aachener in der Anfangsphase die Nase vorne. Castelle kommt auf der linken Seite durch und Russo klärt zur nächsten Ecke. Diese bringt keine Gefahr.

17. Eine Viertelstunde ist gespielt und die Alemannia wirkt hier sehr giftig. Castelle dringt links in den Sechzehner ein und wird von Lannert zu Fall gebracht. Der Unparteiische zeigt aber zu Recht nicht auf den Punkt.

14. Nach einem Freistoß in der eigenen Hälfte geht es schnell nach vorne und auf dem linken Flügel wird Scepanik gesucht. Der wird aber von Lannert aufgehalten und die Arminia kommt in Ballbesitz.

11. Bielefeld findet noch nicht richtig ins Spiel und hat nur wenig Ballbesitz. Dafür wird die Alemannia immer stärker und kommt immer öfter ins letzte Angriffsdrittel.

8. Gleich die nächste Chance für Aachen! Heister probiert es aus der Distanz und schießt aus rund 20 Metern Entfernung. Er hat den Ball aber auf seinem schwächeren linken Fuß und das Leder fliegt links vorbei.

6. El-Faouzi kommt über die rechte Seite und flankt flach den ersten Pfosten. Dort steht Bahn bereit, erwischt die Kugel aber nicht richtig und Kersken nimmt den Ball auf.

4. In den ersten Minuten ist Aachen hier die aktivere Mannschaft und hat mehr vom Spiel. Den Gastgebern gehört auch der erste Eckball der Partie, der bringt aber nichts ein.

1. Der Ball rollt! Aachen hat Anstoß.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zum Sieg gegen Bayer Leverkusen nimmt Mitch Kniat drei Veränderungen vor. Hagmann, Schreck und Sarenren Bazee nehmen vorerst auf der Bank Platz. Für sie spielen Lannert, Young und Kania, der mit zwölf erzielten Treffern Toptorjäger der Arminia ist.

Heiner Backhaus verändert seine Anfangsformation nach dem Sieg über Unterhaching nur auf einer Position. Gaudino fällt aufgrund von Sehnenbeschwerden im Gesäßmuskel aus und wird durch Bahn ersetzt.

Arminia Bielefeld gelang unter der Woche ein Riesenerfolg im Pokal und schlug im Halbfinale Doublesieger Leverkusen mit 2:1. Im Finale in Berlin trifft die Arminia auf den VfB Stuttgart. Nun liegt der Fokus aber wieder auf dem Ligaalltag, denn dort kämpft Bielefeld noch um den Aufstieg in die zweite Liga. Bielefeld steht mit 50 Zählern auf Platz vier. Davor stehen Saarbrücken (51 Punkte), Cottbus (55) und Dresden mit 56 Punkten. Gegen die Alemannia erwartet Cheftrainer Mitch Kniat ein hartes Duell. „Aachen spielt eklig, das wird ein harter Kampf, darauf sind wir eingestellt. Sie werden uns sehr hoch anlaufen, ähnlich wie es Hannover gemacht hat. Da brauchen wir dann bessere Lösungen, damit wir unser Spiel durchziehen können“, so der gebürtige Aachener.

Alemannia Aachen ist als Aufsteiger in die Saison gestartet und bisher lief es für die Mannschaft von Cheftrainer Heiner Backhaus durchaus ordentlich. Mit 40 Punkten steht die Alemannia auf Platz zehn, doch den Klassenerhalt kann sie noch längst nicht feiern. Bis zum ersten Abstiegsplatz sind es gerade einmal vier Zähler. Die letzten drei Spiele konnte Aachen allesamt gewinnen und der Coach freut sich auf das Duell gegen die Arminia. „Wir sind heiß wie Frittenfett, werden gegen so eine laufstarke Mannschaft aber nur Spieler einsetzen, die zu 100 Prozent fit sind“, so der 43-Jährige.