WDR-Sport Ärgernis Klub-WM - warum Maxi Beier bei der U21 fehlt Stand: 21.03.2025 23:38 Uhr

Maximilian Beier von Borussia Dortmund darf momentan nicht für den DFB auflaufen. U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo verzichtet bewusst auf ihn, aber nicht aus Leistungsgründen.

Von Markus Kramer

Dass Maximilian Beier beim 1:0-Sieg der deutschen U21 im Testspiel in der Slowakei am Freitagabend (21.03.2025) trotz bester Gesundheit nicht auf dem Platz stand und das auch am Dienstag beim Test gegen Spanien nicht tun wird, verwundert auf den ersten Blick aus gleich mehreren Gründen.

Zum einen gilt Beier als großes Offensivtalent, hat bereits vier A-Nationalspiele absolviert, eines davon bei der Europameisterschaft im letzten Sommer. Beier war durch erfrischende Auftritte auf den EM-Zug aufgesprungen, hatte nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund aber zu kämpfen und sollte sich über die U21 wieder für höhere Aufgaben empfehlen.

Maximilian Beier im Aufwind

Dort - und das ist Grund zwei, der klar für eine Beier-Nominierung in der U21 gesprochen hätte - wusste Beier zu gefallen. Insbesondere im November drehte er auf, erzielte gegen die starke französische Auswahlmannschaft zwei Tore und war Fixpunkt der Offensive.

Nicht zuletzt erlebte Beier im Vereinsfußball beim BVB einen Aufwärtstrend im Frühjahr: Tor und Assist gegen Union Berlin, Vorlage auf St. Pauli, der entscheidende Treffer in der Champions League gegen OSC Lille - nach schwierigem Start in Dortmund scheint der 28-Millionen-Neuzugang angekommen, ist unter Trainer Niko Kovac momentan gesetzt.

Klub-WM verhindert Beiers Nominierung

Und doch verkündete U21-Trainer Antonio Di Salvo bei der Kadernominierung in der vergangenen Woche, dass er auf diesen starken Offensivspieler verzichten würde. Das aber nicht aus Leistungsgründen. Nein, Di Salvo hat ein anderes großes Problem im Zusammenhang mit Beier: die Klub-WM 2025. Sie findet vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA statt - und überschneidet sich damit größtenteils mit der U21-EM (11. Juni bis 28. Juni).

Di Salvo wolle in den Testspielen "mit den Spielern spielen, bei denen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie dann auch im Sommer dabei sein werden." Bei Beier ist das eben nicht der Fall. Er wird aller Voraussicht nach von den Dortmundern bei der Klub-WM gebraucht: "Maxi steht zwischen den Stühlen wie viele andere Spieler auch."

Di Salvo will Beier noch dazuholen

Die Klub-WM, ohnehin vielfach hinterfragt, ist Di Salvo nicht nur deshalb ein Dorn im Auge. "Das geht meiner Meinung nach in eine Richtung, die nicht gut ist für die Spieler", sagt Di Salvo und meint damit die große Belastung, der die Profis über das Jahr hinweg ausgesetzt sind: "Die Verletzungsgefahr ist schon riesig."

Maxi Beier bei der EM 2024 in Aktion

Laut "Sport1" sei die Entscheidung, dass Beier für den BVB die Klub-WM spielt, schon gefallen, ganz aufgegeben hatte Di Salvo die Hoffnung auf seinen Stürmer noch nicht. "Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, den Maxi Beier zur EM dazuzuholen, dann werde ich das natürlich machen", so der Trainer: "Und das wird dann auch kein Problem sein, weil er a) die Qualität hat und b) schon einige Spiele für uns gemacht hat, sodass eine Integration nicht so schwerfällt."

Was Beier dieser Tage tut, ob er ein paar freie Tage hat oder mit den Nicht-Nationalspielern des BVB an der Form feilt, ist nicht bekannt. Den Auswärtserfolg der A-Mannschaft in Italien sowie den glanzlosen Sieg der U21 im slowakischen Trnava dürfte er aber mit einem seltsamen Gefühl verfolgt haben. Aus mehreren Gründen.