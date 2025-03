Länderspiel in Bratislava Deutsche U21 gewinnt in der Slowakei Stand: 21.03.2025 19:57 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg ins EM-Jahr gestartet.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann den vorletzten Test vor der Endrunde bei der Slowakei mit 1:0 (1:0). Brajan Gruda von Brighton & Hove Albion erzielte bereits vor der Pause in Trnava den Siegtreffer für die deutsche Mannschaft (34. Minute).

Zähe Angelegenheit

"Schwieriges Spiel, guter, sehr ekliger Gegner. Genau das, was uns auch bei der EM erwartet" , sagte Stuttgarts Nick Woltemade, der den Treffer von Gruda vorbereitet hatte, am ran-Mikrofon. So sah es auch Trainer Antonio Di Salvo: "Das war ein Vorgeschmack."

Die DFB-Auswahl hat zwar seit dem Vorrundenaus bei der EM 2023 nicht mehr verloren, blieb aber in der über weite Strecken zähen Begegnung ideenlos und harmlos vor dem gegnerischen Tor. "Es war schon zerfahren, beide Mannschaft mit vielen kleinen Fehlern" , sagte Di Salvo.

Am Dienstag gegen Spanien

Mit Spanien wartet am Dienstag ein deutlich härterer Gegner auf den deutschen Nachwuchs.



Die EM-Endrunde findet vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei statt. Dort trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Slowenien, Tschechien und England. Die DFB-Auswahl zählt nach nun 14 Spielen in Serie ohne Niederlage zum Kreis der Titelkandidaten.