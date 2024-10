WDR-Sport Abschiedsspiel beim 1. FC Köln: Bußgeld für Lukas Podolski? Stand: 21.10.2024 21:46 Uhr

Lukas Podolski droht nach seinem Abschiedsspiel im Rhein-Energie Stadion Köln ein Bußgeld. Der Grund: Das Feiern mit Pyrotechnik.

Es war ein rauschendes Abschiedsfest für Lukas Podolski: Im Stadion seines Herzensclubs, mit vielen Liebesbekundungen, Geschenken und Erinnerungen für die Ewigkeit.

Jetzt könnte das Abschiedsspiel beim 1. FC Köln Podolski allerdings Geld kosten. Und der Grund dafür liegt sogar in der feierlichen Stimmung selbst.

Pyrotechnik im Stadion

Nach der Fußball-Partie ließ der 39-Jährige nämlich in Feierlaune Pyrotechnik abbrennen. Er kletterte auf einen Zaun im Stadion und hielt die brennende Pyrofackel hoch.

Beim Werkself-Spiel gegen Frankfurt hielten Bayer 04-Fans kritische Banner hoch

Wie die Kölner Polizei dem WDR bestätigt, sei ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren an die Stadt Köln übergeben worden. Die Höhe eines möglichen Bußgeldes ist nicht bekannt.

Leverkusen-Fans gegen Podolski

Podolskis Auftritt war auch in der Fußball-Fanszene schon Thema gewesen. Beim Spiel der Leverkusener Werkself am vergangenen Samstag hatten Bayer 04-Fans in der Nordkurve Banner hochgehalten mit der Aufschrift "Pyro gleich Kriminalität, außer wenn euer Döner-Trottel von der Bühne geht." Kurz darauf erschien auf Podolskis X-Account ein Bild seines Pyro-Auftritts - allerdings retuschiert mit einer brennenden Aspirinpackung anstatt der Fackel.

Abschiedsspiel mit Weltmeistern und Teamkollegen

Mit 50.000 Zuschauern fand das Abschiedsspiel im ausverkauften Stadion vor gut zwei Wochen statt. In der Partie traten zahlreiche Weltmeister von 2014, ehemalige Mitspieler aus Podolskis Kölner Zeiten, aktuelle FC-Profis sowie Teamkollegen seines derzeitigen Vereins Gornik Zabrze gegeneinander an. Mit dabei unter anderem: Manuel Neuer, Per Mertesacker, Benedikt Höwedes, Roman Weidenfeller und Jogi Löw.

Feiern im Stadion, Gewalt in der Stadt

Polizeieinsatz in Köln zwischen Dom und Hohe Straße

Überschattet wurde das Großevent von einer Messerstecherei in der Kölner Fußgängerzone. Ein 32 Jahre alter polnischer Fan war durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Er soll auf dem Weg ins Stadion mit einer Gruppe junger Männer aneinandergeraten sein.

Zudem sollen Polizisten von einer anderen Gruppe polnischer Fans angegriffen worden sein. Dabei wurden neun Einsatzkräfte vorwiegend durch Flaschenwürfe verletzt.

