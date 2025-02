3. Liga Aachen lässt den Sieg gegen Dortmund II liegen Stand: 22.02.2025 16:05 Uhr

Alemannia Aachen hat sich den Sieg im Drittliga-Aufeinandertreffen mit Dortmund II in der Schlussphase noch nehmen lassen. Auf ganz schlechtem Rasen kamen die Dortmunder am Samstag spät noch zu einem 2:2 (1:0)-Remis.

Von Markus Kramer

Nachdem Bentley Baxter Bahn (36. Spielminute) die Alemannia schon vor dem Pausenpfiff in Führung gebracht hatte, erhöhte Anas Bakhat kurz nach Wiederbeginn. Aus dem Nichts machte Ayman Azhils Tor (72.) die Partie nochmal spannend, Antonio Foti gelang in der 86. Minute gar noch der Ausgleichstreffer. Die Aachener waren gegen lange schwache Borussen über weite Strecken der Partie die klar bessere Mannschaft und wird sich über das Remis ärgern müssen.

Damit verpassten des die Aachener auch im fünften Spiel in Folge, einen Erfolg einzufahren. Rund um die unruhige Situation des Prozesses gegen einen Aachener Hooligan und der mutmaßlichen Nähe des Aachener Trainers Heiner Backhaus zum Angeklagten verhilft der Punkt der Alemannia auch auf sportlicher Seite zu wenig Erleichterung.

Aachen auf dem "Acker" klar besser

Die Aachener hatten mit dem tiefen Geläuf, das man getrotst als "Acker" bezeichnen durfte, von Beginn an weniger Probleme. Schon in der Anfangsphase trat die Alemannia aktiver auf und sorgte früh für den ersten Aufreger. Nach einem Querschläger in der Dortmunder Hintermannschaft tauchte Kapitän Mika Hanraths frei vor dem BVB-Tor auf und schoss ein, das Schiedsrichter-Gespann um Felix Grund wollte in der Entstehung aber eine Abseitsentscheidung erkannt haben - zumindest eine zweifelhafte Entscheidung, die für Unmut bei den Aachenern sorgte.

Die Gastgeber ließen sich aber nicht von ihrer aktiven Spielweise abbringen, suchten weiter den Weg nach vorne. Anas Bakhat und der umtriebige Soufinae El-Faouzi (21.) vergaben weitere Gelegenheiten. Bahn war es dann, der den Bann brach: Nach feiner Vorarbeit von El-Faouzi drehte sich der Mittelfeldmann um seinen Gegenspieler und schloss überlegt zum 1:0 ab.

Aachen verspielt die Führung

Auch im zweiten Durchgang waren die Aachener die bessere Mannschaft, folgerichtig traf Bakhat zum 2:0. Aachen hätte erhöhen könnnen, ließ in der Schlussphase aber etwas nach - insbesondere in der Defensive fehlte die Konzentration.

Der eingewechselte Azhil traf so aus dem Nichts zum Anschluss (72.), dem ebenfalls eingewechselten Foti gelang gar der späte Ausgleich, nachdem die Aachener in gleich mehreren Zweikmämpfen nicht gut ausgesehen hatten.

Unsere Quellen: