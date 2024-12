WDR-Sport 44 Punkte: Überragender McGhee führt Bonn zum Sieg in Oldenburg Stand: 06.12.2024 21:59 Uhr

Angeführt von einem fantastisch aufgelegten Darius McGhee (44 Punkte) haben die Telekom Baskets Bonn einen Comeback-Sieg bei den EWE Baskets Oldenurg gefeiert.

Die Rheinländer kämpften sich am Freitagabend bei den in eigener Halle noch ungeschlagenen EWE Baskets Oldenburg nach zwischenzeitlich zweistelligem Rückstand noch zurück und gewannen mit 96:91 (44:51). In der Tabelle schoben sich die Bonner damit am Gegner vorbei auf Platz acht.

Überragender McGhee hält Bonn im Spiel

Die Bonner mussten auf Sam Griesel verzichten, der krankheitsbedingt die Reise nach Oldenburg gar nicht angetreten hatte. Beide Mannschaften begegneten sich dem Tabellenstand entsprechend zunächst auf Augenhöhe. Die ersten zehn Minuten verliefen weitgehend ausgeglichen, bis sich Oldenburg kurz vor dem Ende des ersten Viertels leicht auf sechs Punkte absetzte (26:20). Im zweiten Viertel führten die Gastgeber zwischenzeitlich mit zehn Punkten (47:37).

Die Gäste hielt vor allem der überragende Darius McGhee im Spiel. Der US-Amerikaner erzielte 20 der 44 Bonner Punkte vor der Pause und traf knapp 67 Prozent seiner Würfe.

Oldenburg verwaltet Führung lange souverän

Auch zu Beginn des dritten Viertels liefen die Gäste weiter dem Rückstand hinterher und kamen nicht wirklich in Schlagdistanz, auch weil sie von der Freiwurflinie immer wieder leichte Punkte liegen ließen, während die Wurfquoten aus dem Feld bei beiden Teams ähnlich waren.

Als Oldenburg die Führung auf zwölf Punkte ausgebaut hatte, nahm Roel Moors eine Auszeit. Es folgten ein Drei-Punkt-Spiel von Lars Thiemann und ein erfolgreicher Dreier von McGhee, um auf sechs Punkte zu verkürzen. Aber auch dieser kleine Lauf endete jäh und Oldenburg führte schnell wieder mit zwölf Punkten.

McGhee führt Bonner Comeback an

Auch im Schlussviertel blieb die Bonner Aufholjagd zunächst aus. Die Gäste waren zwar bemüht, ließen aber immer wieder leichte Oldenburger Punkte unter dem Brett zu. Aus dem Nichts legten die Gäste dann aber einen 12:0-Lauf auf das Parkett und waren vier Minuten vor dem Ende wieder bis auf zwei Punkte dran (82:80). Für sieben der zwölf Punkte war McGhee verantwortlich.

Der Bonner Aufbauspieler blieb auch danach der überragende Spieler, glich mit seinen Punkten 40 und 41 zum 89:89 aus. In der Crunchtime versenkte McGhee seinen zehnten erfolgreichen Dreier zur 94:91-Führung. Jonathan Bähre machte schließlich mit zwei verwandelten Freiwürfen alles klar. Mann des Abends war aber McGhee, der sich mit 44 Punkten in die Geschichtsbücher eintrug und einen neuen Vereinsrekord aufstellte.

Dienstag gegen Riga

Bereits am Dienstag geht es für die Bonner in der Basketball Champions League weiter. Um 20 Uhr ist dann VEF Riga zu Gast im Telekom Dome.