WDR-Sport 1. FC Köln will nächste Chance zur Trendwende nutzen

1. FC Köln will nächste Chance zur Trendwende nutzen Stand: 27.09.2024 10:10 Uhr

Zweimal stark gespielt, zweimal nicht gewonnen: Beim 1. FC Köln ist die Stimmung gespalten. Jetzt soll im nächsten Topspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr) endlich wieder ein Sieg her.

Attraktive Spielweise, sehenswerter Kombinationsfußball und viel Offensivdrang - der 1. FC Köln hat viele Komplimente bekommen für das, was er in der noch jungen Zweitliga-Saison auf dem Platz gezeigt hat.

"Wir haben gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt", lobte etwa Dainel Thioune, Trainer von Kölns letztem Gegner Fortuna Düsseldorf, den neuen Kölner Spielstil.

Struber als Psychologe gefragt

Allzu viel kaufen konnte sich der FC für diese gutgemeinten Worte in den vergangenen zwei Wochen allerdings nicht. Nur ein Punkt sprang aus den Spielen gegen den 1. FC Magdeburg (1:2) und Düsseldorf (2:2) heraus. Legt man die Chancen und die Überlegenheit der Kölner in diesen beiden Partien zugrunde, hätte die Ausbeute eigentlich sechs Punkte betragen müssen.

FC-Trainer Gerhard Struber

So dürfte Kölns Trainer Gerhard Struber in den vergangenen Tagen vor allem als Psychologe gefragt gewesen sein, um das angeknackste Selbstbewusstsein seiner Stürmer wieder aufzurichten.

Gutes Niveau, vieles richtig

Für den Österreicher ist die Torausbeute derzeit das einzige Manko. "Wir machen inhaltlich richtig viel gut. Wir machen so viele Dinge auf so einem guten Niveau richtig", sagte Struber und verwies in diesem Zusammenhang auch auf das junge Alter seiner Schützlinge. "Wir haben eine junge Boyband an Bord, da dauern gewisse Prozesse.“

Einer, der nicht zu den Youngstern gehört, ist Strubers Landsmann Florian Kainz. Der Nationalspieler stieg nach seiner Verletzung Anfang der Woche wieder ins Mannschaftstraining ein. Seine Routine könnte die junge FC-Mannschaft derzeit gut gebrauchen.

Kainz: "Wir haben gute Stürmer"

Dass es gegen den KSC schon besser laufen kann, davon ist Kainz überzeugt. "Wir bringen spielerisch und inhaltlich schon sehr viel auf den Platz. Wir müssen weiter trainieren, Videoanalysen machen, Szenen anschauen und sehen, wie man vielleicht in noch bessere Situationen kommt. Und vor allem nicht das Selbstvertrauen verlieren. Wir haben gute Stürmer", sagte Kainz, der gegen Karlsruhe wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen wird.

KSC kommt mit breiter Brust

Sicher ist, dass der Gegner keine Probleme mit dem Selbstvertrauen haben wird. Die Karlsruher werden nach dem überaus erfolgreichen Saisonstart und aktuell Platz 2 in der Tabelle mit breiter Brust in Köln-Müngersdorf antreten.

Vier Siege stehen für das Team von Trainer Christian Eichner, zwischen 2011 und 2013 Profi beim FC, bereits zu Buche, dazu die beiden Remis gegen die Liga-Topteams aus Düsseldorf und Magdeburg. Der KSC ist optimal gerüstet für das nächste Spitzenspiel.