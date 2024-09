15. Damion Downs Köln Tooor für 1. FC Köln, 3:0 durch Damion Downs



14. Schnell geht es wieder auf die andere Seite! Links im Strafraum hat Maina viel Platz, legt sich die Kugel gegen Jung auf den starken linken Fuß und schießt dann aus spitzem Winkel knapp rechts vorbei!

12. Köln im letzten Moment zur Stelle! Zunächst dribbelt sich Burnić von rechts an den Fünfer, wo er zunächst gestoppt wird, dann aber für Jensen ablegt. Gerade so kann Hübers noch seinen Fuß Schuss halten!

11. Da sind die ersten Abschlüsse des KSC! Links ist zu viel Platz für Günther, dessen halbhohe Flanke Wanitzek volley nimmt, doch zu mittig am starken Urbig scheitert. Der Abpraller landet bei Burnić, der aber weit rechts vorbeischießt.

8. Von mangelnder Effizienz ist nichts zu sehen! Und wenn der Effzeh seine Chancen immer so nutzt, ist das ein ganz schlechtes Zeichen für die Konkurrenz.

7. Damion Downs Köln Tooor für 1. FC Köln, 2:0 durch Damion Downs

Köln legt nach! Es ist ein starker hoher Ball hinter die Karlsruher Abwehrkette, aber genauso beeindruckend, wie Downs die Kugel im Lauf mitnimmt. Dadurch steht er plötzlich frei vor Weiß und schiebt überlegt unten rechts ein!

6. Dženis Burnić Karlsruhe Gelbe Karte für Dženis Burnić (Karlsruher SC)

Burnić hält den Fuß drauf und wird früh verwarnt.

5. Die Stimmung im RheinEnergieStadion ist fantastisch. Irgendwie muss der KSC mit dieser Kulisse klarkommen.

3. Luca Waldschmidt Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Luca Waldschmidt

Auf einmal ist der Effzeh ungewohnt eiskalt! Beim Einwurf der Karlsruher tief in der eigenen Hälfte erobert Köln den Ball. Der Ball springt zu Waldschmit, der über das linke Sechzehnereck in den Strafraum dribbelt und das Leder dann aus spitzem Winkel über Weiß hinweg in die Maschen zimmert!

3. Von Beginn an laufen die Kölner hoch an. Das führt fast zum ersten Konter der Gäste, doch Urbig fängt den zu steilen Pass vor dem Strafraum ab. Im Gegenzug initiieren die Geißböcke einen eigenen Angriff, doch unter Bedrängnis zieht Downs die Kugel weit links vorbei.

1. Die Kugel rollt in Köln. Der Effzeh stößt gegen den Karlsruher SC an. Und ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Bei Sonnenschein und milden Temperaturen treten beide Teams hinaus auf den Rasen des RheinEnergiestadions. Es dauert nicht mehr langer.

Der Anstoß wird um zehn Minuten verschoben. Grund dafür ist die staubedingte verspätete Ankunft des Karlsruher SC.

Mit Benjamin Brand reist ein erfahrener Schiedsrichter an den Rhein. 70 Spiele hat der 35-jährige bereits in der höchsten deutschen Spielklasse geleitet. Heute kommt sein 61. Einsatz in der 2. Bundesliga dazu. Dem Betriebswirt assistieren Marco Achmüller und Thomas Stein.

Zum 60. Mal treffen Köln und Karlsruhe in einem Pflichtspiel aufeinander. Diese Duelle sind aber seltener geworden und haben sich spürbar von der ersten in die zweite Liga verschoben. Vor zehn Jahren spielten die Teams zuletzt gegeneinander. Damals gewann das Team von Peter Stöger durch die Tore von Mišo Brečko und Patrick Helmes. Für die heutige Partie hat dieses Aufeinandertreffen also wenig Aussagekraft.

Vermutlich hätte Christian Eichner am Liebsten auch auf Änderungen in der Startelf verzichtet. Er muss jedoch den Ausfall von Abwehrchef Marcel Franke kompensieren. Für ihn darf Christoph Kobald starten. Der Blick auf die Bank ist ebenfalls spannend, denn erstmals ist dort Enes Zengin zu finden. In der Sommerpause war der 22-jährige vermeintlich für die zweite Mannschaft vom Bahlinger SC verpflichtet worden.

Die Spielanlage war beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf sehr gut. Entsprechend sieht Gerhard Struber keinen Grund, seine Startelf personell anzupassen. Er schickt dieselbe Mannschaft aufs Feld, die schon im Derby auf sich aufmerksam machen konnte. Auf der Bank gibt es allerdings ein großes Aber, denn dort nimmt zum ersten Mal in dieser Saison Florian Kainz seinen Platz ein. Der Kapitän hatte den Saisonbeginn wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasst.

Großer Profiteur des Unentschiedens zwischen Düsseldorf und Köln hätte der Karlsruher SC werden können. Mit einem Sieg über Magdeburg wären die Badener an die Tabellenspitze gesprungen, stattdessen mussten sie sich mit einem 2:2 begnügen. Immerhin verteidigten sie damit ihren zweiten Platz - und heute bekommt der KSC ja schon die nächste Chance. Gewinnt Karlsruhe mit zwei Toren Unterschied gegen Köln, übernehmen sie die Tabellenführung. Es steht also Einiges auf dem Spiel.

Seit Saisonbeginn herrscht latenter Unmut beim "Effzeh". Das Team spielt sich viele Chancen heraus, doch nutzt diese zu selten. Dadurch steckt das Team in der Verfolgergruppe fest, liegt aktuell sogar näher an den Abstiegsrängen als am Aufstieg. Gegen Düsseldorf wurde das Problem zuletzt allzu deutlich. Dank großer Überlegenheit führte Köln bis in die Nachspielzeit beim Spitzenreiter, ehe Jona Niemiec mit einer verunglückten Flanke zum späten Ausgleich traf. Erst hat man kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu.