WDR-Sport 1. FC Köln: Adamyan wechselt per Leihe nach Regensburg

Der 1. FC Köln verleiht Sargis Adamyan bis zum Saisonende an den SSV Jahn Regensburg.

Das gab der Club am Freitag bekannt. Der Stürmer wird mit sofortiger Wirkung verliehen, um in der zweiten Saisonhälfte Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln.

Für Adamyan ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 31-Jährige spielte bereits von 2017 bis 2019 für Regensburg in der 2. Bundesliga (69 Spiele, 37 Scorerpunkte). Für den FC kam der Stürmer in dieser Zweitligasaison in sieben Pflichtspielen zum Einsatz.

"Für Sargis ist es sehr wichtig, dass er wieder Vertrauen in sein Spiel findet", so FC-Geschäftsführer Christian Keller. "Die Leihe nach Regensburg ist dafür der richtige Schritt. Sargis kennt den SSV Jahn und die dortigen Gegebenheiten bestens und sollte daher keine allzu lange Eingewöhnungszeit benötigen. Mit vielen Einsätzen und bestenfalls auch Scorerpunkten soll er dem SSV Jahn zum Klassenerhalt verhelfen."

Ziel: In vertrauter Umgebung zu alter Stärke zurückfinden

Adamyan spielt seit Sommer 2022 für den 1. FC Köln, nachhaltig durchsetzen konnte er sich nicht. In 60 Pflichtspielen für den FC in der Bundesliga, 2. Bundesliga, UEFA Conference League und im DFB-Pokal erzielte der armenische Nationalspieler vier Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Auch in der aktuellen Spielzeit kam der Angreifer bisher nicht in Fahrt. Nachdem er zu Saisonbeginn noch regelmäßig eingewechselt wurde, tauchte er seit dem 11. Spieltag gar nicht mehr im Kader von Trainer Gerhard Struber (47) auf.

Der Vertrag des Stürmers läuft beim FC noch bis zum 30. Juni 2026. Adamyan hofft, dass ihn die Leihe weiterbringt: "Für mich ist die Veränderung wichtig, um wieder ins Spielen zu kommen. Deshalb freue ich mich, dass ich in Regensburg jetzt die Chance dazu habe. Dem FC und meinen Teamkollegen wünsche ich für die Rückrunde alles, alles Gute, maximalen Erfolg und im besten Fall den Aufstieg."

