Fußball | Youth League Youth League - VfB schlägt Liverpool im Elfmeterschießen Stand: 11.02.2025 16:08 Uhr

Die U19 des VfB Stuttgart hat im Sechzehntelfinale der Youth League den FC Liverpool bezwungen und steht damit im Achtelfinale.

Es sah zunächst nicht so aus, als würde diese K.-o.-Partie derart spannend werden. Der VfB führte durch Treffer von Eliot Bujupi (8. Minute) und Efe Korkut (19.) früh mit 2:0 und hatte alles im Griff. Dann allerdings kam der FC Liverpool noch vor der Pause überraschend zum Ausgleich - und weil sich am Spielstand von 2:2 (2:2) in der zweiten Hälfte nichts mehr änderte, ging die Partie ins Elfmeterschießen. VfB-Keeper Florian Hellstern parierte einen Elfmeter und die Stuttgarter Schützen behielten die Nerven. Letztlich setzten sich die "Jungen Wilden" 7:5 n.E. durch. Da der Turniermodus kein Rückspiel vorsieht, stehen die Schwaben damit im Achtelfinale.

VfB verspielt in der ersten Hälfte Zwei-Tore-Führung

Der VfB Stuttgart begann die Partie dominant und war die bessere Mannschaft. Nach Bujupis Flachschuss ins rechte Eck (fünftes Tor im sechsten Youth-League-Spiel) und Korkuts platziertem Abschluss ins linke untere Eck schien es so, als hätte das Team von Trainer Nico Willig alles unter Kontrolle. Aber die Gäste aus England glichen noch vor der Pause aus. Erst traf Kieran Morrison, dann Trent Koné-Doherty. Beide Tore hatten sich nicht unbedingt angedeutet, beide Male sah die Defensive des VfB Stuttgart nicht gut aus.

VfB auch nach der Pause besser

Die Stuttgarter ließen sich davon allerdings nicht verunsichern und spielten auch in der zweiten Hälfte mutig nach vorne. Einzig der Führungstreffer wollte ihnen nicht gelingen. So blieb die Partie spannend und auch für Liverpool ergaben sich hin und wieder Räume. Vor allem aber der VfB kam zu zahlreichen Chancen, die er nicht nutzen konnte. Also ging es ins Elfmeterschießen.

U19 des VfB spielt starke Saison in der Youth League

In der Ligaphase hatten die "Jungen Wilden" hinter Inter Mailand, Sporting Lissabon, Salzburg und Barcelona den starken fünften Platz belegt, Siege hatte es unter anderem gegen Juventus Turin und Atalanta Bergamo gegeben. Damit lieferten die Stuttgarter deutlich besser ab als die Engländer, die sich mit Rang 19 begnügen und damit die Reise in die baden-württembergische Landeshauptstadt antreten mussten.