DEL-Pre-Playoffs Schwenninger Wild Wings erkämpfen sich Spiel drei Stand: 11.03.2025 22:33 Uhr

Die Schwenninger Wild Wings haben sich mit einem knappen Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers ein drittes Spiel in den Pre-Playoffs erkämpft. Die Wild Wings siegten mit 3:1.

Mit viel Druck waren die Schwenninger Wild Wings vor 5.080 Zuschauern in ihr Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers gestartet - verlieren verboten lautete die Losung für die Schwarzwälder. Im Falle einer Niederlage wären die Pre-Playoffs in der DEL für die Wild Wings bereits beendet gewesen. Nach acht Minuten keimte erstmals Hoffnung auf. Einen Schuss von Jordan Murray verwertete Brett Ritchie mit viel Geschick und brachte ihn aus kurzer Distanz im Nürnberger Tor unter. Die 1:0-Führung für die Schwenninger Wild Wings. Nürnberg ließ sich dadurch jedoch nicht beirren. Nach einem starken Pass von Evan Barrat traf Jeremy McKenna zum 1:1-Ausgleich. Mit Gleichstand ging es in die Drittelpause - ein durchaus angemessener Spielstand nach 20 Minuten.

Glasbruch im zweiten Drittel

Das zweite Drittel begann rasant. Nach lediglich 28 Sekunden lag der Puck schon wieder im Tor, wieder jubelte Brett Ritchie für Schwenningen - 2:1. Das Spiel wurde nun immer hitziger. Nach rund acht gespielten Minuten im zweiten Drittel krachten Josef Eham und Daniel Neumann im Kampf um den Puck in die Bande und brachten damit ein Absperrglas zu Bruch. Die Spieler wurden zu einer kurzen Aufräumpause in die Kabinen geschickt. Nach der Unterbrechung zeigte sich Schwenningen disziplinierter als die immer wieder in Unterzahl spielenden Nürnberger. Tore wollten jedoch nicht mehr fallen, die größte Chance vereitelte Schwenningens Joacim Eriksson mit einer Glanzparade gegen Evan Barratt. So ging es mit dem knappen, aber verdienten 2:1 in die Drittelpause.

Auch im dritten Drittel blieb das Spiel weitgehend offen. In der 43. Minute hätte Alex Trivellato die Führung ausbauen können, doch Nürnbergs Keeper Leon Hungerecker lenkte den Puck noch an den Pfosten. In der Folge hatten beide Teams gute Chancen zu einem Treffer zu kommen, doch sowohl die Schwenninger als auch die Nürnberger nutzten ihre Möglichkeiten nicht. In den letzten zwei Minuten nahm Nürnberg seinen Torhüter Hungerecker vom Eis und erhöhte das Risiko um doch noch eine Verlängerung zu erzwingen. Nur wenige Sekunden vor Schluss nutzte Brandon McMillan das leere Tor und netzte im Gegenstoß zur Entscheidung ein. So endete die Partie mit 3:1 für die Schwenninger Wild Wings, die damit in der Pre-Playoff-Serie ausgleichen können. Spiel drei findet bereits am Donnerstag um 19:30 Uhr statt, der Sieger trifft dann in den Playoffs auf den ERC Ingolstadt.