Play-offs in der DBBL Wieder deutlich: Keltern gewinnt auch das zweite Finalspiel gegen Saarlouis Stand: 21.04.2025 18:16 Uhr

In der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) haben die Rutronik Stars Keltern auch das zweite Finalspiel um die deutsche Meisterschaft gegen die Saarlouis Royals für sich entschieden.

Auch der zweite Sieg in der Finalserie um den DBBL-Titel ging an die Rutronik Stars Keltern. In der Finalserie, die im Modus "Best of five" ausgetragen wird, führt Keltern damit 2:0. Die "Sterne" aus dem Enzkreis in Baden-Württemberg gewannen am Montag (21.04.2025) mit 93:57 (46:38).

Keltern von Anfang an stärker

Nach einem deutlichen Sieg im ersten Viertel für Keltern verlief das zweite Viertel kurzzeitig auf Augenhöhe und die Gäste aus Saarlouis konnten Keltern einholen (22:22). Die Basketballerinnen aus dem Enzkreis machten dann aber mit einem 31:15-Lauf im dritten Viertel klar, wer das zweite Finalspiel für sich entscheiden wird.

Mit 19 Punkten war Alexandra Wilke Top-Scorerin aus Keltern. Quinesha Lockett und Alexandria Kiss-Rusk folgten mit jeweils 15 und 13 Punkten.

In Spiel drei muss Keltern auswärts ran

Das dritte Spiel der Finalserie findet am Freitag (25.04.2025) dann in Saarlouis statt und ist damit das erste Auswärtsspiel für Keltern in der Finalserie. Mit einem Sieg in Saarlouis könnten sich die Basketballerinnen aus Keltern den DBBL-Titel sichern. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Sendung am Mo., 21.4.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg