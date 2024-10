Fußball | 3. Liga Wieder 1:1 - SV Sandhausen zu harmlos für Sieg beim SC Verl Stand: 26.10.2024 18:27 Uhr

Der SV Sandhausen kam beim SC Verl nicht über ein 1:1 hinaus - trotz langer Überzahl in der zweiten Hälfte. Damit warten die Sandhäuser seit drei Ligaspielen auf einen Sieg.

Der SV Sandhausen hatte beim SC Verl große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Nach vorne gelang in den Anfangsminuten gar nichts, und hinten klingelte es bereits in der 9. Minute im Kasten von SVS-Schlussmann Timo Königsmann. Lars Lokotsch verwertete eine halbhohe Flanke von Yari Otto direkt zum 1:0 für die Gastgeber.

Sandhausen blieb in der ersten halben Stunde ohne eigene Torchance, auf der anderen Seite verpasste Lokotsch per Direktabnahme den zweiten Treffer für die Ostwestfalen (29.). Erst als Niklas Kreuzer in der 35. Minute den Ball aus rund 17 Metern knapp über das Tor des SC Verl setzte, fand der erste Sandhäuser Torschuss Einzug in die Spielstatistik. Der zweite Versuch fand dann direkt den Weg ins Tor. Daniel Mikic klärte den Ball in der 44. Minute nur halbherzig aus dem Strafraum heraus genau vor die Füße von Besar Halimi, der aus rund 20 Metern wuchtig und sehenswert zum 1:1-Halbzeitstand traf.

Sandhausen mehr als 30 Minuten in Überzahl

Der Tabellenführer aus Sandhausen stand ab der 54. Minute mit einem Mann mehr auf dem Platz, nachdem Yari Otto in die Beine von Jakob Lewald gestolpert war. Gelb-Rot - eine zu harte Entscheidung. Sandhausen hatte fortan mehr Ballbesitz und durch Lucas Wolf (67.) und Christoph Ehlich (71.) zwei gute Chancen, die jedoch beide nicht genutzt wurden. Insgesamt blieb der SVS zu ungefährlich, sodass er sich trotz längerer Überzahl mit einem 1:1 begnügen musste. Es war die dritte Partie nacheinander in der 3. Liga, die der SV Sandhausen mit einem 1:1 beendete.

SVS empfängt die Münchner Löwen

Für den SV Sandhausen geht es am Samstag, 2. November, mit dem Heimspiel gegen 1860 München weiter (ab 14:00 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport Fußball). Fehlen wird dabei Jeremias Lorch, der in Verl seine fünfte Gelbe Karte sah. Der SC Verl muss einen Tag später um 19:30 bei Borussia Dortmund II ran.

