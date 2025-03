Am Familien-Spieltag Wenig Action, keine Tore: Waldhof mit Remis gegen BVB II Stand: 29.03.2025 16:16 Uhr

In der 3. Fußball-Liga haben sich der SV Waldhof aus Mannheim und Borussia Dortmund II am Samstag (29.03.2025) mit einem Unentschieden getrennt.

Die Partie des 30. Spieltags endete 0:0. Unter den 19.507 Fans im Mannheimer Carl-Benz-Stadion waren 10.000 mit einer Freikarte, Anlass war ein Familien-Spieltag.

Ferati treibt den SV Waldhof an

Die Gastgeber legten einen engagierten Start in die Partie hin und schalteten vor allem über Arianit Ferati immer wieder in den Vorwärtsgang. Doch im Laufe der ersten Halbzeit nahm der Schwung des SVW ab, was den Gästen aus Westfalen Räume schaffte.

So war es auch die Zweitvertretung des BVB, die die einzigen gefährlichen Torchancen des ersten Durchgangs verzeichnete: Dortmunds Offensivspieler Michael Eberwein probierte es gleich zwei Mal per Kopfball (16. Spielminute, 33.), in die Pause ging es aber mit einem 0:0.

Lohkemper trifft für Mannheim das Außennetz

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Geschehen weiter ausgeglichen, keines der beiden Teams konnte sich einen Vorteil erspielen. Über zarte Ansätze, wie bei einer zunächst vielversprechend wirkenden Hereingabe von Maximilian Thalhammer (53.), gingen die Bemühungen zunächst aber nicht hinaus.

Nach gut einer Stunde wurde der Waldhof dann mal etwas griffiger: Ein Zuspiel von Ferati fand den Weg zu Felix Lohkemper, der aus spitzem Winkel das Außennetz traf (69.).

Keine Tore zwischen SVW und BVB II

Und sonst? Passierte nichts mehr. Schiedsrichter Christian Dingert ließ in der Schlussphase zwar knapp sechs Minuten nachspielen - am Ergebnis sollte das allerdings nichts mehr ändern. In der Tabelle der 3. Liga verharrten die Mannheimer zunächst auf dem 14. Platz, mit einem Vorsprung von drei Punkten auf die Abstiegsränge.