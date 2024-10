Fußball | 3. Liga Waldhof-Trainer Trares fordert mehr Ruhe im letzten Spieldrittel Stand: 26.10.2024 10:30 Uhr

Nach zuletzt zehn Punkten aus fünf Spielen - vier davon ohne Gegentreffer - will der SV Waldhof auch gegen Wehen Wiesbaden am Sonntag (19:30 Uhr) wieder Punkte sammeln.

Nach dem späten Sieg unter der Woche bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund und der langen Rückfahrt gönnte SVW-Trainer Trares seinem Team einen freien Tag am Donnerstag. Nun beginnt die Vorbereitung für das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden. Trares erwartee eine "spielstarke Mannschaft, die gute Abläufe im Mittelfeld habt. Gutes Spiel auch mit dem Ball." Der 59-Jährige erwartee auch gegen Wehen Wiesbaden eine "enge Kiste".

Gute Defensive

Defensiv sieht der Trainer vor dem Duell mit dem Tabellenfünften wenig Optimierungsbedarf. Seine Mannschaft habe in den vergangenen Spielen gut gegen den Ball gearbeitet und wenig Tormöglichkeiten des Gegeners zugelassen, sagte Trares auf der Pressekonferenz vor der Partie. In den vergangenen fünf Partien spielten die Waldhöfer vier Mal zu null. Offensiv sollte es am Sonntag aber die eine oder andere Chance mehr geben: "Da sind wir noch ein Stück zu unruhig - im letzten Drittel", so Trares.

Fans sollen den Unterschied machen

Und auch die Fans im heimischen Carl-Benz-Stadion sollen am Sonntag wieder eine wichtige Rolle spielen. "Die Fans haben immer den Ausschlag gegeben. Ohne die Fans, die Power, hätten wir den einen oder anderen Punkt weniger, davon bin ich überzeugt. Was hier im Stadion passiert, ist schon gigantisch", sagte Trares über die Heimstimmung in Mannheim.

Eine Zusammenfassung der Partie gibt es am Sonntagabend auf dem YouTube-Kanal SWR Sport Fußball.