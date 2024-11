Fußball | 3. Liga Waldhof Mannheim verliert Traditionsduell gegen 1860 München Stand: 09.11.2024 16:02 Uhr

Im Duell der ehemaligen Bundesligisten musste sich der SV Waldhof Mannheim gegen 1860 München geschlagen geben.

Ohne Punkte und ohne eigenes Tor muss der SV Waldhof München die Heimreise aus München antreten. Gegen 1860 München stand am Ende ein 0:3 (0:0) aus Mannheimer Sicht auf der Anzeigetafel. Die Tore für die Löwen schossen Julian Guttau in der 51. Spielminute, Tunay Deniz (66.) und Maximilian Wolfram (83.).

Vor dem Spiel standen beide Mannschaften bei 17 Punkten nach 13 Spieltagen. Für die seit vier Spielen ungeschlagenen Mannheimer nahm Trainer Bernhard Trares zwei Änderungen vor. Janne Sietan und Rico Benatelli standen für Adrian Fein und Martin Kobylanski in der Startelf.

Defensiv geprägte erste Hälfte

Von Beginn an versuchten die Löwen mit frühem Anlaufen den Spielaufbau des SV Waldhof zu stören. Beide Teams standen defensiv gut und so blieb es in den ersten knapp zehn Minuten ohne nennenswerte Szenen in den Strafräumen. Für Stimmung sorgten beide Fanlager im ausverkauften Grünwalder Stadion. Den ersten Abschluss setzte Waldhof-Spieler Sascha Voelcke neben den Pfosten (10.). Auch in der Folge sorgten kleine Fouls dafür, dass kein richtiger Spielfluss aufkommen wollte. Ein Freistoß aus dem Halbfeld und der anschließende Kopfball von Jasper Verlaat stellten den Mannheimer Keeper Jan-Christoph Bartels vor keine großen Probleme (13.).

Torlos in die Halbzeitpause

Chancen entstanden in dieser Phase zumeist nur durch individuelle Aktionen. 1860 Spieler Hobsch eroberte an der Mannheimer Grundlinie den Ball und schaffte es in den Strafraum zu ziehen. Doch auch hier war wieder ein Mannheimer Bein dazwischen (16.). Waldhofs bester Torschütze Terrence Boyd (sechs Tore in 13 Spielen der 3. Liga) kam nach einer Ecke zu seinem ersten Abschluss. Der Ball sprang von seiner Hacke jedoch nur ans Außennetz (19). In der 25. Minute entschärfte dann das Bein des Mannheimer Kapitäns Marcel Seegert den Schuss von Münchens Spielführer Verlaat. In der Folge waren es vor allem die Münchner, die sich Chancen erspielen konnten, ohne dabei wirklich zwingend Torgefahr zu erzeugen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stand Schiedsrichter Nico Fuchs noch einmal im Fokus. Mannheims Keeper Bartels konnte einen Fernschuss nicht festhalten und berührte beim Versuch des Nachfassens auch 1860 Stürmer Patrick Hobsch. Der fiel, ein Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. Torlos ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

Guttau mit dem Münchner Dosenöffner kurz nach der Pause

Zu Beginn des zweiten Abschnitts tat sich Mannheim weiter schwer, sich offensiv in Szene zu setzen. Ein Freistoß rund 25 Meter vom Münchner Tor entfernt brachte keine Gefahr (50.). Quasi im Gegenzug ging es dann schnell. Einen langen Ball der Münchner versuchte Henning Matriciani mit dem Kopf zurück zu seinem Keeper zu passen. Der Rückpass war jedoch zu kurz und 1860-Spieler Julian Guttau spitzelte den Ball am Mannheimer Keeper vorbei zur Münchner Führung (51.). In der Folge intensivierten die Mannheimer ihre offensiven Bemühungen. Die Münchner verteidigten vor den heimischen Fans jedoch ohne große Not. Stattdessen sorgten die Löwen mit einer schönen Kombination für den zweiten Treffer des Nachmittags. Tunay Deniz ließ mit seinem Tor das Grünwalder Stadion ein zweites Mal beben (66.). Die Mannheimer waren um eine Antwort bemüht, ohne wirklich gefährlich zu werden. Stattdessen gab es mehr Räume für die Konter der Münchner. Waldhof Torwart Bartels verhinderte zunächst per Fußabwehr das 0:3 (79.). In der 83. Spielminute sorgte Löwen Spieler Maximilian Wolfram dann für die Entscheidung. Sein Schuss aus fünf Metern fand den Weg durch die Hosenträger von Bartels ins Mannheimer Netz.

Mit 17 Punkten nach 14 Spieltagen stehen die Kurpfälzer auf Rang 13 der Tabelle. Weiter geht es für die Mannheimer am Sonntag nach der Länderspielpause (24.11.2024). Dann kommt die Reserve von Hannover 96 ins Carl-Benz-Stadion.

