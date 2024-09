3. Liga Waldhof Mannheim schlägt Osnabrück bei Trares-Comeback Stand: 21.09.2024 16:00 Uhr

Der SV Waldhof Mannheim feiert den ersten Sieg der laufenden Saison in der 3. Liga. Unter dem neuen Trainer Bernhard Trares gab es einen spektakulären Erfolg gegen Osnabrück.

Waldhof Mannheim hat gegen den VfL Osnabrück am fünften Spieltag der Saison in der 3. Liga 3:2 (1:1) gewonnen. Bei bestem Fußballwetter schossen Felix Lohkemper (22. Spielminute), Maximilian Thalhammer (76.) und Terrence Boyd (90. +2) die Tore für die Gastgeber, für Osnabrück trafen Joel Zwarts (25.) und Lars Kehl (55.). Der Waldhof belegt nun den 16. Platz der Tabelle, Osnabrück steht auf dem 15. Platz. Im ersten Spiel nach dem Comeback von Trainer Bernhard Trares feierte der Waldhof somit einen echten Befreiungsschlag. Trares hatte das Traineramt von Marco Antwerpen übernommen, von dem sich der Waldhof am vergangenen Dienstag getrennt hatte.

Osnabrück findet schnelle Antwort auf Waldhof-Führung

Vor 9.926 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion taten sich beide Teams in der Anfangsphase schwer. Klare Torchancen blieben vorerst Mangelware. Erst in der 19. Minute zeigten sich die Gäste aus Niedersachsen erstmals gefährlich vor dem Mannheimer Tor, Stürmer Zwarts verfehlte das Gehäuse mit einem Schuss aus der Drehung aber deutlich. Nur wenig später gingen dann die Gastgeber durch einen sehenswerten Angriff mit 1:0 in Führung. Julian Rieckmann fand auf der linken Seite Sascha Voelcke, der den Ball direkt in den Osnabrücker Strafraum weiterleitete. Dort wartete Lohkemper und verwandelte eiskalt zur Mannheimer Führung (22.).

Doch die Freude der Waldhof-Fans über den Führungstreffer währte nur kurz. Drei Minuten später glichen die Gäste aus. Stürmer Niklas Niehoff flankte von rechts in den Strafraum, wo der völlig freie Zwarts den Ball aus der Luft nahm und ins Netz des Waldhof-Tores schoss (25.). Der Ausgleich für den VfL! In der Folge hatten sowohl Osnabrück durch Wulff (35.), als auch der Waldhof durch Shipnoski noch Chancen auf den zweiten Treffer. Beide verfehlten aber das jeweils gegnerische Tor. Insgesamt hatten aber die Gäste nach dem Ausgleich mehr vom Spiel. Beim Pausenpfiff durch Schiedsrichter Robin Braun gab es von manchen Mannheimer Fans Pfiffe für die eigene Mannschaft.

Osnabrück dreht das Spiel durch Lars Kehl - Waldhof schlägt zurück

Die zweite Hälfte der Partie startete mit einem Ausrufezeichen durch den eingewechselten Mannheimer Stürmer Terrence Boyd. Aus spitzem Winkel schoss der Stürmer nur knapp am Osnabrücker Tor vorbei (49.). Der VfL machte es wenig später besser: Der 22-jährige Lars Kehl setzte im Mittelfeld zu einem Tempodribbling in Richtung Mannheimer Tor an und überwand Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels mit einem wuchtigen Flachschuss zum 2:1 aus Osnabrücker Sicht (55.). Nach dem Rückstand übernahm Mannheim aber vermehrt die Spielkontrolle. In der 64. Spielminute hatte Martin Kobylanski die erste Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber an VfL-Keeper David Richter. Knappe zehn Minuten später kam erneut Boyd im Strafraum der Gäste zum Abschluss, jagte den Ball aber ins Fangnetz der eigenen Fankurve (73.).

Boyd trifft in der Nachspielzeit zum Heimsieg

Doch dann belohnten sich die Kurpfälzer für ihr offensives Engagement nach dem Rückstand: Nach einer Ecke gelangte der Ball über Umwege zu Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer. Dieser traf gegen seinen Ex-Klub, den VfL Osanbrück, aus kurzer Distanz zum 2:2-Ausgleich (76.). In der Schlussphase der Partie warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorne. SVW-Verteidiger Lukas Klünter vergab mit einem Schuss über das Tor die Chance auf die Führung (86.). Doch eine Möglichkeit hatten die Mannheimer noch: In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Klünter den Pfosten des Osnabrücker Tores, von wo der Ball zu Boyd sprang. Dieser schoss den Abpraller unhaltbar zum viel umjubelten 3:2 in die Maschen! Wenig später folgte der Abpfiff und großer Jubel bei Spielern, Offiziellen und den Fans des SV Waldhof.

Für den SV Waldhof geht es am Mittwoch (25.9., 19:00 Uhr) in der 3. Liga weiter. Dann wartet mit Alemannia Aachen ein Aufsteiger auf das Team von Trainer Trares. Der von Uwe Koschinat trainierte VfL Osnabrück spielt am Dienstag (24.9., 19:00 Uhr) gegen Energie Cottbus.

Sendung am Sa., 21.9.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR