3. Liga Waldhof Mannheim muss sich gegen Viktoria Köln mit Remis begnügen Stand: 07.10.2023 15:55 Uhr

Der SV Waldhof Mannheim hat am zehnten Spieltag der 3. Liga gegen Viktoria Köln nur 1:1-Unentschieden gespielt. Die Kurpfälzer treten somit tabellarisch auf der Stelle.

Die Devise für Waldhof Mannheim war klar: Nach dem äußerst durchwachsenen Saisonstart mit elf Zählern aus neun Spielen durch einen Dreier gegen Viktoria Köln den Anschluss an das obere Mittelfeld schaffen. Doch die Hürde war hoch, denn mit den Rheinländern kam der Tabellenvierte ins Carl-Benz-Stadion.

Waldhof zu Beginn mit den besseren Gelegenheiten

Der SVW, der gegenüber dem 0:2 in Regensburg mit drei Neuen startete, war zu Beginn sehr aktiv, konnte die sicher stehende Kölner Abwehr aber erst einmal nicht vor Probleme stellen. Erst nach einem Fehler der Viktoria kamen die Hausherren zu einem Hochkaräter. Kelvin Arase schloss aus 14 Metern ab, sein Schuss wurde von Christoph Greger noch zur Ecke abgefälscht (15. Minute).

Nur wenig später konnte David Philipp nach Hereingabe von Mannheims Per Lockl erst im letzten Moment vor Arase klären (18.). In der Folge gab es Abschlüsse auf beiden Seiten, die aber nicht für große Gefahr sorgten.

Minos Gouras scheitert an Kevin Rauhut

In der 33. Minute wurde Viktoria das erste Mal gefährlich. Im Anschluss an eine Flanke von Donny Bogicevic zog Jeremias Lorch aus 16 Metern ab, doch sein Schuss ging knapp übers Mannheimer Tor. Kurz vor der Halbzeitpause dann die beste Gelegenheit des bisherigen Spiels: SVW-Angreifer Minos Gouras setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und zog aus neun Metern ab, doch der Kölner Keeper Kevin Rauhut bekam die Hand nach oben und rettete mit einer tollen Parade (41.). So ging es torlos in die Kabine.

Charles-Jesaja Herrmann bricht den Bann - Schultz trifft die Latte

In der zweiten Hälfte waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da traf Charles-Jesaja Herrmann nach einem Steckpass von Gouras mit einem schönen Lupfer zum 1:0 für Mannheim (47.). Vorausgegangen war ein Kölner Ballverlust im Aufbauspiel. Köln antwortete mit wütenden Angriffen: Erst scheiterte Philipp mit einem wuchtigen Schuss an SVW-Keeper Jan-Christoph Bartels (49.), wenig später traf Michael Schultz per Kopfball im Anschluss an eine Ecke die Latte des Waldhof-Tores (54.).

Kelvin Arase vergibt die Riesenchance aufs 2:0

Die Viktoria machte jetzt enormen Druck. Bogivevic tauchte in der 60. Minute völlig frei vor Bartels auf, doch der Torhüter der Kurpfälzer gewann das direkte Duell. Der Waldhof lauerte auf Konter - und hätte nach tollem Querpass von Herrmann zwingend das 2:0 nachlegen müssen, doch Arase traf fünf Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball nicht richtig, so dass Rauhut letztlich retten konnte (65.).

Mitte der zweiten Halbzeit war die Partie deutlich offener als im ersten Durchgang, mit zahlreichen Abschlüssen auf beiden Seiten. Doch weder Lockl (67.), Arase (73.) noch auf der anderen Seite Schultz (69.), Patrick Koronkiewicz (78.) oder Suheyel Najar (78.) trafen.

David Philipp schockt den Waldhof

Doch Köln war in der Schlussphase klar tonangebend - und kam in der 89.Minute durch Philipp noch zum hochverdienten Ausgleich. Der Offensivspieler war nach einem von Schultz verlängerten Einwurf zur Stelle und netzte aus Nahdistanz zum 1:1 ein - gleichzeitig der Endstand.

Waldhof Mannheim konnte durch das Remis in der Tabelle keinen Boden gut machen und liegt jetzt auf Rang 14 mit zwölf Punkten. Viktoria Köln bleibt Dritter (16 Zähler).