American Football Von Stuttgart in die NFL: Lenny Krieg unterschreibt in Atlanta Stand: 28.03.2025 10:43 Uhr

Der Traum von der NFL wird wahr. Kicker Lenny Krieg erhält bei den Atlanta Falcons einen Dreijahresvertrag. Dort soll er Druck auf den amtierenden Kicker ausüben.

Ein neues deutsches Gesicht in der besten Footballliga der Welt: Die Atlanta Falcons haben den deutschen Kicker Lenny Krieg unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre bei Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF) und erhält bei den Falcons Berichten zufolge einen Dreijahresvertrag, inklusive Bonus für seine Unterschrift und garantiertem Grundgehalt.

Bei den Falcons könnte er den Publikumsliebling Younghoe Koo nach einer schwachen Saison als Kicker beerben. Beim Combine Day, dem Schaulaufen der Talente für den kommenden Draft der NFL, war Lenny Krieg im Februar einer von fünf Spezialisten, der durch das International Player Pathway Program (IPP) teilnahm. Dabei überzeugte er mit einer fehlerfreien Vorstellung und verwandelte jeden seiner 14 Field-Goal-Versuche.

Nicht der erste Stuttgarter in der NFL

Lenny Krieg schaffte den Sprung in die NFL wie vor ihm schon Fullback Jakob Johnson (Houston Texans) und Marcel Dabo (Cornerback/Indianapolis Colts), die beide ebenfalls aus Stuttgart kamen. Nach Marcel Dabo, der momentan bei den Indianapolis Colts im Einsatz ist, ist Lenny Krieg sogar der zweite Spieler, der es von der Stuttgart Surge in die NFL schafft.

"Lenny Krieg hat sich in der ELF herausragend weiterentwickelt und war in den beiden zurückliegenden Jahren ein prägender Spieler für Surge und unsere Liga. Wir freuen uns sehr für ihn, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat und wir ihm mit der ELF eine Bühne bieten konnten, um sich für den Sprung in die NFL zu empfehlen. Er ist ein tolles Vorbild für alle talentierten Spieler in Europa", sagt Patrick Esume, Commissioner der European League of Football.

Sendung am Fr., 28.3.2025 12:00 Uhr, SWR Aktuell am Mittag, SWR Aktuell