Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart vor Duell gegen die Bayern: "Größte Aufgabe, die du zur Zeit haben kannst" Stand: 17.10.2024 14:45 Uhr

Nach der Länderspielpause tritt der VfB Stuttgart beim FC Bayern an. Obwohl einige Profis der Schwaben mit Rückenwind vom Nationalteam kommen, sieht Trainer Sebastian Hoeneß die Favoritenrolle klar verteilt.

Hoeneß lobte den kommenden Gegner in den höchsten Tönen. "Das ist eine sehr stark eingestellte Mannschaft. Vincent Kompany scheint einen sehr guten Job zu machen. Der Kader ist brutal, da sitzen ein paar gute Jungs auf der Bank. Das ist die größte Aufgabe, die du zur Zeit haben kannst in Deutschland - vielleicht auch in Europa", sagte der VfB-Coach vor dem Süd-Gipfel am Samstag (Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de). Der Rekordmeister sei gerade wieder "an der Spitze".

Auch VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth würdigte die Münchner. Der FC Bayern sei "nicht nur ein sportlicher, sondern eben auch wirtschaftlicher Gigant, der über Jahrzehnte zu dem geworden ist, was wir heute sehen", sagte Wohlgemuth bei Sport1. Dennoch sei der Vizemeister vor dem Duell in der Allianz Arena "selbstbewusst". Man werde aber "jetzt ganz bestimmt nicht Mut mit Größenwahn verwechseln. Die Favoritenrolle ist eindeutig vergeben."

Dies sieht auch Hoeneß so: "Natürlich werden wir anders wahrgenommen, aber meine Aufgabe ist es, das realitätsnah darzustellen. Und das heißt, dass die Bayern Favorit sind."

VfB-Profi Deniz Undav ist wieder fit

Einsetzen kann der VfB-Coach in München Deniz Undav, der beim Länderspiel gegen die Niederlande angeschlagen passen musste. "Deniz hat trainiert, er wird auf jeden Fall im Kader stehen", so Hoeneß, der allerdings auf Chris Führich wegen einer "kleinen Muskelverletzung" verzichten muss.

Mit viel Selbstvertrauen kehrte Jamie Leweling nach Stuttgart zurück, nachdem er gegen die Niederlande seinen starken Einstand mit einem Tor gekrönt hatte. "Er hat gestrahlt, wir haben ihn alle beglückwünscht zu einem fast perfekten Spiel auf der großen Bühne. Es gibt kaum eine schönere Geschichte", betonte Hoeneß, fügte aber an: "Das ist seit heute Schnee von gestern. Wir müssen schauen, dass wir schnell den Fokus wieder setzen."

