Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart: Torwart-Talent Dennis Seimen verlängert langfristig Stand: 13.09.2024 12:53 Uhr

Er kommt aus der eigenen Jugend und soll auf lange Sicht Nachfolger von Alexander Nübel werden: Torhüter Dennis Seimen unterschreibt einen neuen Vertrag beim VfB.

Der VfB Stuttgart hat den ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag mit Torhüter Dennis Seimen bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Der 18-Jährige verkörpere auf dieser Position die Zukunft des Clubs, erklärte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Seimen ist ein Eigengewächs der Schwaben und soll langfristig zur Nummer eins aufgebaut werden. Aktuell spielt er überwiegend für die Drittliga-Mannschaft des VfB. Das Tor der Profis hütet aktuell der vom FC Bayern München ausgeliehene Alexander Nübel.

Seimen träumt von einem Stammplatz beim VfB Stuttgart

"Die Vertragsverlängerung ist auch deshalb ein besonderer Moment für mich, weil ich schon sehr lange das VfB-Trikot trage und mich hier zuhause fühle. Ich danke allen, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet haben", wird Seimen in einer Pressemitteilung zitiert. "Mein Traum war es immer, den Sprung aus dem Nachwuchsbereich ins Tor der Profimannschaft zu schaffen. Ich werde weiterhin hart dafür arbeiten, um eines Tages im Brustring vor der Cannstatter Kurve im Tor zu stehen."

Für Wohlgemuth ist die Vertragsverlängerung der logische Schritt angesichts der vergangenen Jahre. "Dennis hat sich (...) beim VfB hervorragend entwickelt und schon jetzt ein sehr hohes Niveau erreicht. In den bisherigen Spielen in der 3. Liga hat Dennis eindrucksvoll bewiesen, dass er auch in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann", so der 45-Jährige.

Sendung am Fr., 13.9.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg