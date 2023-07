Fußball | Vorbereitung VfB Stuttgart müht sich zum ersten Testspielsieg gegen Hohenlohe-Auswahl Stand: 09.07.2023 16:54 Uhr

Der VfB Stuttgart hat das erste Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Gegen eine Auswahl aus Hohenlohe durfte der Bundesligist allerdings erst spät jubeln.

Mit Neuzugang Jovan Milosevic und Youngster Alexandre Azevedo in der Startelf ging der VfB ins Testspiel gegen die Auswahl aus Hohenlohe, die sich zu großen Teilen aus Spielern des Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall (10) und dem Oberligisten FSV Hollenbach (7) zusammensetzte. Und es war der 17-jährige Milosevic, der in der Anfangsviertelstunde gleich zwei aussichtsreiche Tormöglichkeiten ausließ. Der VfB war vor 4.180 Zuschauern in Schwäbisch Hall spielbestimmend, hätte kurz vor der Pause aber in Rückstand geraten können. Michael Eberlein von der SpVgg Satteldorf setzte den Ball nach schöner Hereingabe freistehend am linken Torpfosten vorbei.

Aufstellung des VfB Stuttgart gegen Hohenlohe-Auswahl 1. Halbzeit: Bredlow, Millot, Silas, Stenzel, Karazor, Haraguchi, Milosevic, Pfeiffer, Zagadou, Führich, Azevedo (35. Hoppe) 2. Halbzeit: Seimen, Mittelstädt, Mola, Anton, Massimo, Nartey, Egloff, Beyaz (72. Paula), Sankoh, Perea, Dias

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wechselte zur Pause komplett durch und brachte zur zweiten Hälfte elf frische Spieler. Besonders in den Fokus rückte der 17-jährige Keeper Dennis Seimen, der nach einer guten Stunde stark gegen den einschussbereiten Serkan Uygun (Schwäbisch Hall) parierte. Der VfB blieb tonangebend, jedoch lange zu harmlos im Abschluss. Erst in der 77. durchbrach Mohamed Sankoh den Bann, als er eine Flanke von Roberto Massimo aus kurzer Distanz zum 1:0 verwertete.

Dias und Sankoh erhöhen

Bei der aufopferungsvoll kämpfenden Hohenlohe-Auswahl mit dem starken Schlussmann Nico Purtscher schwanden die Kräfte, der Bundesligist nutzte dies in der Schlussphase konsequent aus. Erst traf Gil Dias nach Zusammenspiel mit Lilian Egloff zum 2:0 (81.), nur drei Minuten später erzielte Mohamed Sankoh nach Vorarbeit von Neuzugang Maximilian Mittelstädt das Tor zum 3:0-Endstand (84.). Trotz einiger Mühe fuhr der VfB Stuttgart damit den ersten Testspielsieg in der Saisonvorbereitung ein.

Weiteres Testspiel gegen Reutlingen, dann ins Trainingslager

Am kommenden Samstag (15. Juli) bestreitet der VfB Stuttgart ein weiteres Testspiel. Zum Jubiläum "70 Jahre Stadion an der Kreuzeiche" gastiert die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim Oberligisten SSV Reutlingen. Zwei Tage später geht es für die VfB-Profis ins Trainingslager nach Österreich. In Neukirchen am Großvenediger bereitet sich das Team vom 17. bis 23. Juli auf die kommende Saison vor. Gegen Ende des Trainingslagers, am 22. Juli, trifft der VfB in Zell am See auf Vitesse Arnheim (Niederlande).