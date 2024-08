Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart: Ist Silas einer der Gewinner der Saison-Vorbereitung? Stand: 15.08.2024 08:16 Uhr

Nicht nur im Testspiel gegen Athletic Bilbao hat VfB-Offensivkraft Silas bewiesen, dass er sich in starker Form befindet. Ist der Kongolese beim VfB Stuttgart wieder auf dem Weg zur Stammkraft?

Es waren 49 Minuten gespielt in der gut gefüllten Stuttgarter Arena. Die Stimmung auf den Rängen war gelöst, bei bestem Wetter führten die Hausherren vom VfB gegen den spanischen Traditionsclub Athletic Bilbao bereits komfortabel mit 2:0. Da wurden die 50.000 Zuschauer Zeuge eines besonderen Geniestreichs: Offensivspieler Silas Katompa Mvumpa eroberte in der gegnerischen Hälfte den Ball, drang mit hohem Tempo in den Strafraum ein, ließ zwei Verteidiger aussteigen und traf mit seinem Schuss unhaltbar zum 3:0 ins rechte obere Toreck. Obwohl es sich nur um ein Testspiel im Rahmen der Saison-Eröffnung handelte, riss es die Fans von den Sitzen. Es war der Höhepunkt des 4:0-Sieges des VfB Stuttgart gegen die Basken am vergangenen Wochenende.

Mit Aktionen wie dieser meldet sich aktuell ein Spieler eindrucksvoll zurück, der beim VfB schon auf dem Absprung schien. Silas kam im Sommer 2019 zu den Schwaben, die damals noch um den Aufstieg aus der zweiten Liga kämpften, und entwickelte sich wegen seiner spektakulären Spielweise unter Trainer Pellegrino Matarazzo schnell zum Publikums-Liebling. Allerdings wurde der Kongolese immer wieder durch Verletzungen ausgebremst. Im Frühling 2021 riss er sich das Kreuzband und fiel über 200 Tage aus. Im Februar 2022 wurde ihm dann eine Schulterverletzung zum Verhängnis. Erneut konnte der Rechtsaußen über 100 Tage nicht mit der Mannschaft trainieren.

Vizemeister-Saison wird für Silas zum Rückschlag

Auch wegen dieser langen Verletzungszeiten geriet Silas beim VfB aus dem Rampenlicht. Andere Spieler überzeugten und liefen ihm den Rang ab. Den vorläufigen Höhepunkt fand diese Entwicklung in der abgelaufenen Spielzeit, die beim VfB eigentlich nur Gewinner kannte. Während sich die Stuttgarter im Frühling 2024 die Vizemeisterschaft sicherten, musste Silas auf seine bisher schwächste Saison beim VfB zurückblicken. Nur acht Mal kam er für die Schwaben von Beginn an zum Einsatz, seine Stammposition auf der rechten Seite verlor er an Jamie Leweling.

Doch als bereits erste Transfergerüchte für die anstehende Sommerpause aufkamen, zeigte Silas auf dem Platz, dass er mit dem VfB Stuttgart noch nicht abgeschlossen hat. Ihm gelangen Tore im wichtigen Spiel gegen den FC Bayern München und im Saisonfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Insbesondere letzteres rief bei den VfB-Fans Erinnerungen an alte Silas-Zeiten hervor und wurde zum "Tor des Monats Mai" gewählt. Die positive Energie der letzten Saisonspiele nahm der 25-Jährige mit in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nach dem Abgang von VfB-Topstürmer Serhou Guirassy und in Abwesenheit von EM-Fahrer Deniz Undav übernahm Silas wieder mehr Verantwortung in der VfB-Offensive.

Silas überzeugt auf der Japan-Reise der Schwaben

Natürlich sollte man Testspiele in der Saisonvorbereitung nicht zu hoch hängen, aber Silas machte in jeder Partie, in der er in diesem Sommer zum Einsatz kam, einen fitten und spielstarken Eindruck. Gegen den FSV Hollenbach (8:1 für Stuttgart), Fortuna Sittard (3:0) und Athletic Bilbao (4:0) steuerte er selbst Treffer bei. Auf der Japanreise der Schwaben überzeugte er als Vorlagengeber und beschäftigte durchgehend die Defensiv-Reihen von Kyoto Sanga FC (5:3) und von Sanfrecce Hiroshima (5:2).

Der Aufschwung des 25-Jährigen blieb auch seinem Trainer, Sebastian Hoeneß, nicht verborgen: "Silas hat eine gute Vorbereitung gespielt und heute nochmal richtig einen draufgesetzt. Er ist umtriebig, fleißig und torgefährlich. Es wirkt, als hätte er richtig Selbstvertrauen. Ich bin sehr zufrieden", sagte Hoeneß nach dem Spiel gegen Bilbao der "Bild". Und auch VfB-Legende Guido Buchwald fiel die Leistungssteigerung von Silas auf. "Silas, der letztes Jahr ein bisschen der Verlierer war, ist wieder unheimlich am Kommen, er hat viel Spaß am Fußball und bringt auch seine Leistung wieder", sagte Buchwald nach der Japan-Reise des VfB im Interview mit SWR Sport. Ob sich der wiedererstarkte Silas beim Pflichtspielauftakt im Supercup gegen Bayer Leverkusen (17.8., 20:30 Uhr) in der Startelf findet, ist noch unklar. Einer der größten Gewinner der VfB-Sommerpause dürfte der 25-Jährige aber in jedem Fall sein.