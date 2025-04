Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim: Derby oder "nur" Spektakel? Stand: 24.04.2025 17:44 Uhr

Ist Stuttgart gegen Heidenheim ein Derby? Diese Frage werden die beiden Fanlager sicherlich unterschiedlich beantworten. Sicher hat das Württemberg-Duell Spektakelpotenzial!

Für Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist das Duell gegen den VfB Stuttgart ein Derby, das ist ihm so herausgerutscht: "Aber ich stehe dazu, denn es ist für mich mehr als nur ein Nachbarschaftsduell." So sehen das auch die Heidenheimer Fans, die unter dem Motto "Alle in blau" von der Ostalb an den Neckar pilgern und ihr Team lautstark unterstützen wollen. Die roten Gastgeber im 82 Kilometer entfernten Stuttgart sehen das ein bisschen anders. "Für mich ist es nicht so wichtig", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zur Frage, ob es ein Derby ist oder nicht. In jedem Fall wird es ein Württemberg-Duell mit Brisanz. Schließlich sei es es für beide Teams ein "wichtiges Spiel", so Hoeneß.

Alle in blau nach Stuttgart

Die "Blauen" kämpfen gegen den Abstieg, die "Roten" wollen nach fünf Heimspielniederlagen (Vereinsnegativrekord) die Serie zum Reißen bringen. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Landeshauptstadt ging es auf jeden Fall heiß her und am Ende stand ein 3:3-Unentschieden. Und genau dieses Duell hat Heidenheims Coach Frank Schmidt dazu verleitet, von einem Derby zu sprechen.

Wir haben es letztes Jahr gesehen, in so einem Derby passieren Dinge, mit denen man gar nicht rechnet. Wir sahen wie der sichere Verlierer aus und eigentlich müssen wir dann das Spiel gewinnen und in der letzten Aktion macht der VfB dann den Ausgleich: Das ist Derby! Frank Schmidt, Trainer 1. FC Heidenheim über das Duell gegen Stuttgart

Für Heidenheim ist das Duell gegen den großen Nachbarn ein Highlight. 6000 Anhänger werden unter dem Motto "Alle in blau" nach Stuttgart pilgern und ihre Mannschaft gebührend empfangen. Die Anhänger des VfB Stuttgart und Trainer Hoeneß sprechen zwar nicht von einem Derby, die Anspannung ist trotzdem groß. Gegen den kleinen Nachbarn von der Ostalb kann man nur verlieren und Heimspiele verlieren ist gerade besonders schmerzhaft. "Daran wollen wir ganz schnell was ändern" sagte Hoeneß.

VfB Stuttgart will den Heimfluch beenden

"Jeden Punkt und jeden Platz, den wir ergattern können, wollen wir uns holen, das ist die Herangehensweise, ob es ein Derby oder ein Nachbarschaftsduell ist, wie auch immer, die Titulierung ist mir nicht wichtig", so der VfB-Trainer weiter.

Hoeneß will gewinnen und Schmidt auch, beide wollen Niederlagenserien beenden und für Heidenheim zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg. "Nervös ist keiner, aber entschlossen" so FCH-Trainer Schmidt. Er will, dass sein Team im Vergleich zum 0:4 gegen Bayern München wieder ein anderes Gesicht zeigt. "Wir haben uns gut auf den VfB eingestellt" so der Coach.

Hoeneß erkennt Parallelen zwischen VfB und FCH

Es treffen also zwei Teams aufeinander, die nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzen. Heidenheim und Stuttgart mussten nach der letzten Saison wichtige Spieler abgeben. Die Lücken, die entstanden sind, konnten nur teilweise geschlossen werden. Hoeneß erkennt nach der letzten Saison, die für den VfB in der Vizemeisterschaft und den FCH in der Teilnahme am Europapokal mündete, Gemeinsamkeiten bei den Klubs: "Ich sehe da Parallelen, auch Heidenheim hat letztes Jahr über den Erwartungen gespielt."

Heidenheim ist eine Mannschaft, die alles reinlegen wird. Sbastian Hoeneß, Trainer VfB Stuttgart

Derby oder Nachbarschaftsduell: Das wird letztlich völlig egal sein, sobald der Ball rollt. Es wird ein Spiel, dass ein Spektakel verspricht. Mit einem 3:3 wie im letzten Jahr könnten wohl beide Seiten leben, auch wenn das vor dem Spiel keiner zugeben wird. Anpfiff in der MHP-Arena ist um 20:30 Uhr.

Sendung am Do., 24.4.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg