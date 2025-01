Sieg in Augsburg VfB-Matchwinner Deniz Undav: "Dann ist es einfach, wieder da zu sein!" Stand: 12.01.2025 20:21 Uhr

Als Rückkehrer nach einer längeren Verletzungspause hat Deniz Undav den VfB Stuttgart zum 1:0-Auswärtssieg beim FC Augsburg geschossen. Nach der Partie war die Laune beim Nationalspieler bestens.

Das Deniz Undav ein Instinktfußballer ist, stellte er beim 1:0-Auswärtssieg des VfB Stuttgart beim FC Augsburg einmal mehr unter Beweis. Der Nationalstürmer, der sein letztes Bundesligaspiel am 01.11.2024 bestritten (0:0 in Leverkusen) und danach aufgrund einer Oberschenkelzerrung und eines Muskelfaserrisses lange gefehlt hatte, wurde beim FCA in der 61. Minute für Ermedin Demirovic eingewechselt.

Deniz Undav trifft vier Minuten nach seiner Einwechslung

Es dauerte nicht einmal zwei Minuten bis zum ersten Abschluss Undavs, der eine Direktabnahme allerdings deutlich verzog. Sein Näschen für gefährliche Situationen war in dieser Szene direkt zu spüren. Und erst recht kurz darauf. Er wurde mit einem feinen und technisch höchst anspruchsvollen Heber von Angelo Stiller bedient, als er exakt an der Abseitskante lauerte. Zunächst scheiterte Undav an Augsburgs Keeper Finn Dahmen, bevor er im zweiten Versuch zum Tor des Tages einnetzte (65. Minute). Exakt vier Minuten hatte es also beim Comeback des Nationalstürmers bis zu seinem Treffer gedauert.

"Zwei Monate Pause - das macht keinem Fußballer Spaß"

Dementsprechend war die Laune beim 28-Jährigen nach der Partie. "Es war toll, wieder auf dem Platz zu stehen. Zwei Monate Pause - das macht keinem Fußballer Spaß", sagte Undav gegenüber der ARD. Er habe keine Probleme gehabt, sofort ins Spiel zu finden, erzählte der Angreifer weiter: "Ich kann mich gut anpassen."

"Es war eine Situation, die ich als Stürmer mein Leben lang kenne"

Im Hinblick auf seinen Treffer lobte er den Vorbereiter. "Der Ball von Angelo Stiller war überragend - und dann war es eine Situation, die ich als Stürmer mein Leben lang kenne. Und dann ist es natürlich einfach, wieder da zu sein", sagte Undav. "Ich habe die Ruhe behalten und den Ball reingemacht - leider erst im Nachschuss."

Undavs Einwechslung brachte frische Impulse in ein VfB-Spiel, aus dem zu diesem Zeitpunkt die Luft raus war. Eine bärenstarke Anfangsphase mit zahlreichen guten Chancen, vor allem durch Demirovic, blieb ungenutzt. Urplötzlich, nach guter einer halben Stunde, gab es dann einen Bruch bei den Stuttgartern, die immer passiver wurden. "Das war nichts halbes und nichts ganzes", befand Undav. "Deswegen war es wichtig, die Chance direkt zu nutzen, um das Momentum auf unsere Seite zu ziehen."

Am Ende reichte Undavs Treffer für drei Punkte. Angesichts eines xGoals-Wert (Torerzielungs-Wahrscheinlichkeit aller Abschlüsse) von 3,09 gegenüber 0,38 bei Augsburg ein verdienter Auswärtssieg für den VfB Stuttgart, der aber schwer erkämpft werden musste. "Es war hart. Die letzten 10,15 Minuten hat Augsburg nur noch lange Bälle vorne reingespielt. Da muss ich unsere Verteidiger loben."

Nach dem nicht schönen, aber intensiven Match wurde Undav von den mitgereisten Fans gefeiert. Auch die eigenen Mannschaftskameraden spendeten Applaus. Für Undav heißt es nun nachzulegen: "Es sind noch 18 Spiele in der Bundesliga. Wir müssen sie alle so annehmen, als wären es Endspiele."

"Unser Fokus liegt jetzt auf Leipzig"

Am besten schon am Mittwoch (20:30) Uhr, wenn der VfB Stuttgart RB Leipzig empfängt. "Unser Fokus liegt jetzt auf Leipzig. Da wollen wir wieder drei Punkte holen", kündigte Undav schon mal an. "Das wird ein geiles Spiel, auf das jeder Bock hat."

Sendung am So., 12.1.2025 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR