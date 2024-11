Fußball | Europa League Kein Erfolgserlebnis für Hoffenheim in der Europa League Stand: 07.11.2024 23:21 Uhr

Am vierten Spieltag der Europa League haben die TSG Hoffenheim und Olympique Lyon einander eine wilde Schlußphase geliefert.

Als "besonderes Spiel" hatte TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo die Europa-League-Partie gegen Olympique Lyon vorab bezeichnet, aber die Kraichgauer konnten sich den Bundesliga-Frust nicht so richtig von der Seele spielen. Nach dem Spiel zeigten sich die Hoffenheimer dennoch zufrieden.

Zunächst brachte Valentin Gendrey die TSG in Führung (47. Minute), dann drehten die Gäste das Spiel durch die Treffer von Abner Vinicius (66.) und Alexandre Lacazette (90.+3). In der letzten Minute sicherte Umut Tohumcu ein Unentschieden für die TSG (90.+5). Trainer Matarazzo resümierte nach dem Spiel bei RTL: "Wir hatten eine gute erste Halbzeit, in der wir in Führung gehen können." Auch in der zweiten Halbzeit habe es Chancen zur 2:0-Führung gegeben. Matarazzo lobte die Moral seines Teams in der Schlussphase: "Das zeigt den Charakter meiner Mannschaft."

Erste Halbzeit: Torabschlüsse der TSG zu harmlos

Nach der Bundesliga-Niederlage gegen den FC St. Pauli standen Kevin Akpoguma, Max Moerstedt und Umut Tohumcu für Stanley Nsoki, Marius Bülter und Adam Hložek in der Startelf. Lyons Trainer Pierre Sage veränderte seine Startformation im Vergleich zum Ligaspiel auf zehn Positionen. Lediglich Verteidiger Duje Ćaleta-Car stand auch beim 1:1 in der Ligue 1 gegen Lille von Beginn an auf dem Platz.

Die erste Torchance der Hoffenheimer hatte Andrej Kramarić in der 11. Minute. Sein Abschluss aufs leere Tor klärte Ćaleta-Car allerdings noch. Das hohe Hoffenheimer Pressing führte in der Anfangsphase zu mehreren Torabschlüssen - unter anderem durch Umut Tohumcu, Anton Stach oder Tom Bischof. Alle Torschüsse brachten allerdings nichts Zählbares. Nach 20 Minuten musste Max Moerstedt kurzzeitig verletzt vom Platz, nachdem er mit dem Keeper der Südfranzosen Rémy Descamps und Verteidiger Clinton Mata zusammengestoßen war.

Hoffenheim kann Fehler der Franzosen nicht für sich nutzen

Die Hoffenheimer konnte die kleinen Fehler und Ballverluste der Gäste vor den etwa 18.000 Zuschauern im Sinsheimer Stadion nicht nutzen. Im Umschaltspiel fehlte das Tempo und der konsequente Zug zum Tor. Beispielsweise in der 33. Minute: Weil kein Mitspieler mitgelaufen war, brach Kramarić seinen Angriff nach der Balleroberung auf der rechten Seite wieder ab. Kurz vor der Pause war es nochmal Kramarić, der nach einem Zuspiel von Bischof mit rechts Richtung Tor schoss. Gäste-Torwart Descamps kam gerade noch an den Ball und klärte zur Ecke.

TSG-Führung direkt nach der Halbzeitpause

In der 47. Minute nutzten die Kraichgauer einen Ballverlust von Olympique Lyon dann endlich auch mal konsequent aus. Bischof stürmte in den Sechzehner und passte zum mitgelaufenen Valentin Gendrey, der den Ball im linken unteren Eck unterbrachte. Wenig später hatten die Gastgeber eine gute Gelegenheit, die Führung auszubauen: Max Moerstedt zielte wieder auf dieses lange Eck, der Ball ging allerdings knapp vorbei.

Anschließend wurde das Spiel der Franzosen druckvoller und folgerichtig belohnten sich die Gäste in der 66. Minute mit dem Ausgleich durch Abner Vinicius. Zunächst konnte Hoffenheims Kevin Akpoguma einen Schuss des eingewechselten Alexandre Lacazette noch blocken. Aber dann kam der 24-jährige Vinicius an den Ball und schoss den Ball unhaltbar ins Tor der TSG.

Schlussphase mit zwei Toren in der Nachspielzeit

In der Schlussphase hatten die Hoffenheimer noch eine Tormöglichkeit: Nachdem Anton Stachs Schuss geblockt wurde, ließ Lyons Torwart den Nachschuss von Florian Grillitsch abprallen, der im zweiten Versuch gegen TSG-Stürmer Haris Tabakovic auch die Oberhand behielt. Stattdessen traf Alexandre Lacazette zum 2:1-Führungstreffer für die Gäste. Aber die Kraichgauer schlugen nochmal zu und retteten den Punkt durch Umut Tohumcu (90.+5). Hoffenheims Florian Grillitsch zeigte sich im RTL-Interview nach dem Spiel zufrieden mit dem 2:2-Unentschieden: "Wir haben uns den Punkt erarbeitet und gut verteidigt. Der Punkt ist verdient."

Am 28. November findet der 5. Spieltag in der Europa League statt. Dann ist die TSG Hoffenheim bei Sporting Braga (SC Braga) in Portugal zu Gast. Nach der 0:2-Niederlage gegen den Aufsteiger FC St. Pauli am vergangenen Wochenende geht es für die Kraichgauer am kommenden Sonntag (15:30 Uhr/Audiostream auf sportschau.de) in der Bundesliga gegen den FC Augsburg weiter.

Sendung am Fr., 8.11.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell