Basketball | Eurocup Ulmer Basketball verpassen Überraschung bei Spitzenreiter Istanbul Stand: 28.01.2025 18:58 Uhr

ratiopharm Ulm unterliegt bei Bahcesehir Istanbul knapp und muss um den Einzug in die Playoffs zittern.

Der Bundesligist ratiopharm Ulm hat das vorletzte Gruppenspiel im Eurocup bei Tabellenführer Bahcesehir Istanbul mit 81:85 (34:44) verloren.

Im Laufe des ersten Viertels setzte sich der Favorit bis auf sieben Punkte ab. Doch die Ulmer hielten dagegen und kamen nach den ersten zehn Minuten wieder auf einen Punkt heran - 23:24 nach dem ersten Viertel.

Zweites Viertel geht an Istanbul

Im zweiten Viertel fehlte den Ulmern der Rhythmus in der Offensive. Istanbul spielte dagegen konstant weiter und setzte sich auf 37:25 ab. ratiopharm-Coach Ty Harrelson reagierte und nahm die Auszeit. Bis zur Pause hielt der Bundesligist den Rückstand immerhin konstant.

Auch im dritten Viertel blieb der Rückstand stabil. Auf Seiten der Ulmer kam nun Karim Jallow viel besser ins Spiel. Nach 0 Punkten in der ersten Hälfte erzielte der Flügelspieler neun Zähler und hielt ratiopharm damit vor den letzten zehn Minuten alle Möglichkeiten offen.

Ulm dank Treffsicherheit von außen plötzlich vorne

Mit einem Zwischenspurt kamen die Ulmer beim Stand von 64:66 auf zwei Punkte heran. Für Spannung war also gesorgt in den letzten Minuten. Nach drei erfolgreichen Dreiern in Serie lagen die Ulmer plötzlich vorne - 76:75 knapp drei Minuten vor dem Ende. Mit einem Sieg sollte es aber nicht klappen, da Istanbul nun abgeklärt agierte und sich die Ulmer zu viele Fehler leisteten. So etwa in der letzten Minute, als während des Angriffs mit der Möglichkeit auf den Ausgleich ein Schrittfehler unterlief.

Der Bundesligist steht nach 17 Spieltagen auf Rang fünf. Die ersten beiden Teams ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Plätze drei bis sechs beider Gruppen spielen die anderen vier Teilnehmer aus. Im letzten Gruppenspiel erwartet die Ulmer Mannschaft mit dem Zweiten Hapoel Tal Aviv der nächste Top-Gegner (5. Februar, 19 Uhr).

