Fußball | 2. Bundesliga Ulm-Trainer Wörle vor Darmstadt: "Da wird richtig was auf uns zukommen" Stand: 25.10.2024 18:01 Uhr

Der SSV Ulm gastiert am Sonntag beim SV Darmstadt. Trainer Thomas Wörle freut sich auf das Spiel gegen den Bundesligaabsteiger, sieht aber auch die Herausforderung.

Aufsteiger gegen Absteiger - das heißt es am Sonntag (13.30 Uhr - live im Audiostream auf Sportschau.de), wenn der SSV Ulm auf den SV Darmstadt trifft. Ulm-Trainer Thomas Wörle freut sich auf das Spiel, sieht aber auch die Herausforderungen: "Wir fahren zu einem Bundesligaabsteiger, ein Verein der im elften Jahr in der 1. oder 2. Liga spielt, da wird richtig was auf uns zukommen."

Personell gesehen bleibe der SSV unverändert im Vergleich zum Spiel gegen den Karlsruher SC sagte Wörle. Für den verletzten Kapitän Johannes Reichert habe Wörle aber auch für das kommende Spiel einen guten Ersatz gefunden: "Thomas Geyer wird auch in Darmstadt eine zweite Chance bekommen, da er es im Verbund mit der Mannschaft gegen den KSC einfach sehr gut gemacht hat." Die Leistung gegen Karlsruhe sei zwar ein Verdienst der ganzen Mannschaft gewesen, aber eben auch der Abwehr, sagte der SSV-Trainer.

"Das wird eine große Aufgabe für uns, aber diese Spiele wollen wir ja auch"

Seit sechs Spieltagen hat Darmstadt mit Florian Kohfeldt einen neuen Trainer, und kann auf drei Siege, eine Niederlage und zwei Unentschieden blicken. "Wir erwarten eine Mannschaft, die gut in Form ist, die in der Offensive eine hohe Durchschlagskraft hat", so Thomas Wörle. Zuletzt hatten die Lilien 5:1 gegen Köln gewonnen und liegen aktuell auf Platz 13 der Tabelle. "Das wird eine enorme Aufgabe für uns, da dürfen wir uns auch nicht vom Tabellenplatz täuschen lassen."

Trotz aller Herausforderung freue sich Wörle aber auf das Spiel: "Das wird die nächste große Aufgabe für uns, aber diese Spiele wollen wir ja auch. Wir freuen uns da auswärts bei einem Bundesligabsteiger spielen zu dürfen." Außerdem freue man sich auf die Unterstützung der 1.000 Fans, die aus Ulm anreisen werden.