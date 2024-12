Finale Turnliga 2024 Turnerinnen des MTV Stuttgart holen sich 15. Meistertitel Stand: 07.12.2024 18:56 Uhr

Olympia-Teilnehmerin Helen Kevric hat die Turnerinnen des MTV Stuttgart zum insgesamt 15. Meistertitel geführt. Im Finale besiegten sie den TSV Tittmoning Chemnitz mit 35:17.

Die Stuttgarterinnen verteidigten ihren Titel in Saarbrücken, obwohl sie zur Halbzeit noch um einen Scorepunkt zurücklagen. Aber das Team um Spitzenturnerin Helen Kevric behielt einen klaren Kopf und gewann am Ende die Neuauflage des Vorjahresfinals souverän. Die Stuttgarterinnen Maha Feniuk, Madita Mayr, Michaela Mühlhofer, Morgane Osyssek-Reimer und Helen Kevric präsentierten nach ihrem Coup freudestrahlend den Pokal. Damit heißt der deutsche Mannschaftsmeister der Frauen seit 2012 ununterbrochen MTV Stuttgart.

Social-Media-Beitrag auf Instagram: Helen Kevric am Stufenbarren beim DTL-Finale

Die 16-Jährige Kevric sorgte mit 14,300 am Stufenbarren für die höchste Wertung des Tages und war auch Top-Scorerin ihrer Mannschaft. Allerdings leisteten sich ihre Teamkolleginnen in der Folge an diesem Gerät einige Fehler, sodass es zwischenzeitlich noch recht spannend wurde. Letztlich gewann das Team aus Schwaben aber deutlich mit 35:17.

Rekordmeisterin Elisabeth Seitz nur Zuschauerin

Deutschlands Rekordmeisterin Elisabeth Seitz war in Saarbrücken nur als Zuschauerin dabei, sie konnte für ihren Verein MTV Stuttgart nicht an den Start gehen. Seitz hatte in den vergangenen sechs Wochen einen Lehrgang bei der Bundeswehr in Warendorf absolviert und musste wegen Schulterproblemen beim Finale passen. Auf der Homepage der Deutschen Turnliga wird sie zitiert: "Man hat schon gesehen, dass wir (Stuttgarterinnen, d.R.) nicht davonfliegen und schon kämpfen müssen. Wir waren auf jeden Fall nicht tiefenentspannt und wussten, dass wir einen guten und starken Gegner haben."



Im Duell um Platz 3 erkämpfte sich die TG Mannheim die Bronzemedaille. Am Ende reichte ein einziger Scorepunkte, um das TZ DSHS Köln mit 26:25 zu besiegen.

Schwäbisches Duell im Finale bei den Männern

Bei den Männern kam es am Abend zu einem rein schwäbischen Duell zwischen der KTV Straubenhardt und dem TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. Dabei geht es für Wetzgau um den zweiten Titel in der Vereinsgeschichte nach 2013. Gegner KTV Straubenhardt geht nach dem jüngsten 41:28-Sieg vor einer Woche in heimischer Halle allerdings leicht favorisiert in den Kampf um den Titel.