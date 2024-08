Fußball | Bundesliga "Türsteher" mit Potenzial: Wird Chabot neuer VfB-Abwehrchef? Stand: 16.08.2024 11:39 Uhr

Jeff Chabots Schritt vom Absteiger Köln zum Champions-League-Starter Stuttgart ist

groß. Die Lücke, die er dort in der Defensive schließen soll, auch.

Jeff Chabot hat vergangene Saison in den Spielen gegen Bayer Leverkusen nicht die besten Erfahrungen gemacht. Zweimal verlor er mit dem 1. FC Köln gegen den späteren deutschen Meister und DFB-Pokalsieger, ohne dass der FC auch nur ein Tor erzielte. Auch die Leistungen des Innenverteidigers waren dabei teilweise nicht gut.

Jeff Chabot soll Führungsposition beim VfB einnehmen

Am Samstag soll das anders werden: Dann trifft Chabot mit seinem neuen Arbeitgeber VfB Stuttgart im DFL-Supercup (20.30 Uhr) wieder auf Bayer - und wird in Leverkusen eine besondere Rolle spielen. Denn der 26-Jährige soll die Abwehr des Vizemeisters zusammenhalten und zeigen, dass er ein geeigneter Ersatz für den zu Borussia Dortmund gegangenen Nationalspieler Waldemar Anton sein kann.

Wie in Köln habe der 1,95-Meter-Hüne "das Potenzial, auch in unserer Defensive eine Führungsrolle zu übernehmen. In welchem Zeitrahmen das gelingt, müssen wir abwarten", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth angesichts des Umbruchs in der Defensive.

Robustheit, Laufstärke, Einsatzwillen

Auch Trainer Sebastian Hoeneß findet es kurz vor dem Pflichtspiel-Start noch zu früh für eine abschließende Antwort auf die Frage nach dem Anton-Ersatz. Aber Julian Chabot, wie er richtig heißt, "macht eine gute Vorbereitung, macht einen guten Eindruck", erklärte Hoeneß nach dem 4:0-Testspielsieg gegen Athletic Bilbao.

Zwar wollen die Stuttgarter noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten, der sofort auf hohem Niveau spielen kann. Doch nach den Abgängen von Anton und Hiroki Ito (FC Bayern München) und wegen des Fehlens von Dan-Axel Zagadou (Aufbautraining nach Kreuzbandanriss) fällt dem robusten Zweikämpfer Chabot die Rolle des Chefs in der Abwehr zunächst fast automatisch zu.

Auf dem Fußballplatz müsse man "sein Revier markieren", sagte der gebürtige Hesse vor einigen Wochen der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Ich lebe von körperlicher Intensität, Laufstärke und vom Einsatzwillen." Den Spitznamen "Türsteher" habe er in Köln "nicht umsonst bekommen", meinte Wohlgemuth. "Rein fußballerisch" könne er aber noch dazulernen.

Chabot zum Spiel gegen Leverkusen: "Schwierig, aber machbar"

Chabot scheint auf dem Rasen keine Angst zu kennen. Zum Duell mit den Leverkusenern, die der VfB in der vergangenen Saison in drei Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal nicht schlagen konnte, sagte er: "Es wird schwierig, aber es ist machbar." Zuversicht und Mut zeichnen ihn ohnehin aus - was auch sein Karriereverlauf zeigt.

Nachdem er sich als 18-Jähriger bei RB Leipzig nicht für das Profi-Team empfehlen konnte, sammelte er in den Niederlanden (Sparta Rotterdam, FC Groningen) und Italien (Sampdoria Genua, Spezia Calcio) Auslandserfahrungen, bevor er im Sommer 2022 nach Köln ging - und sich dort zum Führungsspieler entwickelte.

Großes Potenzial, geringe Ablöse

Dennoch dürfte der Schritt von Absteiger Köln zum Champions-League-Starter Stuttgart sehr groß sein. Doch nicht nur Wohlgemuth traut Chabot das zu. "Julian bringt physisch, sportlich und auch als Persönlichkeit einiges auf die Waage. Wir haben ihn aufgrund des Gesamtpakets verpflichtet", erklärte der 45-Jährige. Dazu gehört auch, dass die festgeschriebene Ablöse für den Sohn einer Französin und eines Deutschen mit vier Millionen Euro sehr günstig war.

Dass er Potenzial hat, zeigte er in der vergangenen Saison übrigens auch gegen einen gewissen Serhou Guirassy. Der damalige VfB-Toptorjäger, der nun wie Anton nach Dortmund gewechselt ist, machte beim 1:1 in Stuttgart gegen Chabot kaum einen Stich.

