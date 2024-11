Fußball | Bundesliga Trotz desaströser BVB-Bilanz: Freiburg-Coach Julian Schuster hat "gutes Gefühl" Stand: 21.11.2024 14:03 Uhr

Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg will sich vor dem Punktspiel am Samstag bei Borussia Dortmund (15:30 Uhr/live in SWR1 Stadion) nicht von der desaströsen Bilanz der Breisgauer beim BVB abschrecken lassen.

"Ich schaue nicht zurück", sagte der Coach vor dem Gastspiel bei den Westfalen: "Die Jungs sind fokussiert, das gibt mir ein gutes Gefühl."

Horror-Bilanz für den SC Freiburg

Die Dortmunder sind gegen keinen anderen Gegner so lange ohne Niederlage zu Hause wie gegen Freiburg. In den vergangenen 16 Partien holte der BVB 15 Siege bei einem Remis. Die vergangenen drei Begegnungen in Dortmund verlor der SC mit insgesamt 2:17 Toren.

Der Sport-Club rangiert in der Tabelle mit 17 Punkten auf dem fünften Platz, der BVB hat auf Rang sieben einen Zähler weniger auf dem Konto. SC-Coach Schuster muss um den Einsatz von Eren Dinkci (Knieverletzung) bangen.

