4:0-Sieg des VfB in Bochum Transferflop? Dreierpacker Demirovic wird immer wichtiger für den VfB

Nach sechs sieglosen Spielen in der Bundesliga präsentiert sich der VfB Stuttgart in Bochum beschwingt. Ermedin Demirovic gelingt der erste Dreierpack seiner Karriere.

Es ist noch nicht allzu lange her, da bezeichneten manche Fans des VfB Stuttgart Stürmer Ermedin Demirovic bereits als Fehleinkauf. Von Augsburg war er vor der Saison für rund 20 Millionen zum VfB gekommen, nicht um Serhou Guirassy eins zu eins zu ersetzen, aber um möglichst viele Tore zu schießen. Und obwohl er gerade zu Saisonbeginn immer wieder unter Beweis stellen konnte, dass er dafür auch beim VfB der Richtige sein kann, waren doch nicht alle mit seinen Auftritten - gerade im weiteren Verlauf der Saison - einverstanden. Ob sich das Geld wirklich gelohnt habe, stellten einige in Frage.

Demirovic trifft und arbeitet

Beim 4:0 (2:0) des VfB beim abstiegsbedrohten VfL Bochum erzielte Demirovic drei Treffer, den ersten Dreierpack in seiner Profi-Karriere. "Das ist heute etwas sehr Besonderes für mich", sagte der 27-Jährige, der deshalb auch den Ball eingepackt hat. "Ich dachte, das macht man so. Ich habe das bei den Topstürmern so gesehen." Zu Hause bekomme der Ball einen besonderen Platz.

Zwei Mal stand der Stürmer richtig und musste nur noch einschieben. Einmal lupfte er wunderbar über Bochums Torhüter Timo Horn hinweg. Demirovic steht nach 28 Bundesliga-Spielen bei 13 Treffern und damit auf dem siebten Platz der Bundesliga-Torjägerliste. Aber nicht nur deshalb wird er immer wichtiger für den VfB. Er arbeitet auch leidenschaftlich für die Mannschaft und ist gerade jetzt, da Deniz Undav seine Form sucht, ein guter Kombinationspartner für Nick Woltemade.

VfB mit neuem Schwung in die Schlussphase der Saison

Wie gut die beiden harmonieren können, zeigte sich unter der Woche, als der VfB mit dem 3:1 gegen Leipzig den Einzug ins DFB-Pokalfinale perfekt machte. Demirovic hatte Woltemade wunderbar eingesetzt, der das zwischenzeitliche 2:0 erzielte. Überhaupt scheint dieser Erfolg im Pokal den VfB beflügelt zu haben. "So ein Halbfinale gibt dir sehr viel Kraft, sehr viel positive Energie", sagt Demirovic. Wir haben uns gesagt, wir müssen den Flow mitnehmen."

Gegen zugegeben schwache Bochumer war das Team von Sebastian Hoeneß mit einer Leichtigkeit unterwegs, die in der Liga lange nicht mehr zu sehen war. Hoeneß hatte auf vielen Positionen getauscht, die "zweite Reihe" präsentierte sich mutig und mit großer Freude, und so hat diese erfolgreiche Woche das Potenzial, den Schwaben Flügel zu verleihen für die Endphase der Saison. "Wir wollen unsere Fans noch mit einigen schönen Wochen beschenken. Man sieht Woche für Woche, was die abreißen, da wollen wir was zurückgeben." Am liebsten mit vielen Punkten in der Bundesliga und dem Sieg im DFB-Pokal.

