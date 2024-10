Sieg in der Champions League bei Juve Top-Duo und ein treffsicherer Joker: Das VfB-Team in der Einzelkritik Stand: 22.10.2024 23:21 Uhr

Der VfB Stuttgart setzte sich durch ein spätes Tor mit 1:0 beim italienischen Rekordmeister durch. Dabei zeigten die Schwaben eine starke Leistung.

Kurz vor dem Ende sah es fast so aus, als könnte sich der VfB nach einer erneut guten Vorstellung in der Königsklasse nicht belohnen. Dann aber traf der eingewechselte El-Bilal Touré zum umjubelten Siegtreffer in Turin. Die Bestnoten sicherten sich zwei Akteure aus der Viererkette.

Der VfB Stuttgart bei Juventus Turin - die Einzelkritik

So geht es für den VfB Stuttgart weiter

Am Samstag (26.10.2024) treffen die Schwaben um 15:30 Uhr in der Bundesliga auf Aufsteiger Holstein Kiel. Nur mit einem Sieg kann die Hoeneß-Elf den Kontakt zu den vorderen Tabellenplätzen halten. Am kommenden Dienstag gastiert der 1. FC Kaiserslautern zum Zweitrundenspiel im DFB-Pokal in der Stuttgarter Arena. Den nächsten Champions-League-Auftritt gibt es am 6. November, wenn der VfB den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo empfängt.

