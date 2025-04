Radsport | Porträt Tom Clemens: BMX-Weltklasse im BMX-Hotspot Birresborn Stand: 22.04.2025 12:16 Uhr

Birresborn ist ein Mekka für BMX-Fahrer. Dank einer neuen Halle kommen Athleten aus ganz Europa, um dort zu trainieren. Birresborn selbst hat auch internationale Top-Fahrer - wie Tom Clemens.

BMX-Freestyle in Perfektion: Das zeigt Tom Clemens. Und weiß genau, worauf es dabei ankommt. "Ganz wichtig für den Sport ist Selbstvertrauen. Wenn man sich selbst überschätzt, kann es gefährlich werden. Aber wenn man nur so mit 80 Prozent an den Trick geht, kann es auch gefährlich werden. Man muss halt einfach immer alles geben, gut dabei sein und sich einfach konzentrieren." Der 19-Jährige aus Birresborn in der Vulkaneifel gehört zu den besten BMX-Fahrern der Welt. Auch dank bester Bedingungen in der neuen Trainingshalle in seinem Heimatdorf.

Dank Unterstützung der Eltern jetzt BMX-Mekka Birresborn

Möglich machen all das die Eltern der BMX-Talente. Sie haben kräftig mit angepackt, um ihren Kindern eine neue Halle zubauen. Bei Wind und Wetter kann jetzt trainiert werden. "Wenn man sieht, wie die Entwicklung hier war, von der kleinen Halle zum Außenpark. Der Außenpark war schon Bombe für uns. Aber das hier ist jetzt nochmal eine Stufe drüber. Also eine ganze Halle auf internationalem Niveau. Das ist unbeschreiblich", schwärmt Tom Clemens.

Birresborn mit seinen 1.200 Einwohnern ist zum BMX-Hotspot geworden. "Es ist der einzige Park in Deutschland, der internationales Niveau hat, als Halle. Letzte Woche war der bayerische Landeskader hier. Vor vier Wochen glaube ich war das, davor war die Nationalmannschaft hier. Davor waren die Holländer da, davor waren die Franzosen da. Es ist ein Anlaufpunkt", erklärt Toms Vater Guido Clemens. Neben Tom gibt es im Verein zwei weitere Fahrer im Nationalkader, dazu sieben im Landeskader. Ein Riesenerfolg. Die Rampen in der Halle ermöglichen Tricks der schwierigsten Kategorie.

Tom Clemens will weiter zur Weltklasse gehören

Vorher musste Tom Clemens einmal in der Woche mit seinen Eltern ins holländische Eindhoven fahren, damit er trainieren kann. Jetzt sind es für den 19-Jährigen fünf Minuten von zu Hause bis zur Halle. Das erleichtert einiges. Auch deswegen sind die Ziele für die neue Saison hoch gesteckt: "Mein Ziel dieses Jahr ist nochmal bei einem Worldcup ins Finale zu kommen. Das hab ich vergangenes Jahr einmal gemacht, Ende letzten Jahres. Das würde ich gern nochmal machen. Und sonst: Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaft, Weltmeisterschaften." Er hat also einiges vor - und will international weiter durchstarten. Die Bedingungen dafür sind gut. Im internationalen BMX-Hotspot Birresborn.

Sendung am So., 20.4.2025 19:45 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP