Fußball | Champions League Stuttgart International! VfB-Graffiti am Flughafen verschönert Fans den Abflug

Stuttgart International! VfB-Graffiti am Flughafen verschönert Fans den Abflug

An Terminal drei des Stuttgarter Flughafens werden die Passagiere auf die kommende internationale Saison des VfB Stuttgart eingestimmt - mit einem fulminanten Graffiti. SWR Sport hat mit dem Künstler gesprochen.

Das Graffiti ist 30 Meter lang und 3,60 Meter hoch! Es zeigt ein riesiges Wappen des VfB Stuttgart, umschlossen vom mittlerweile bekannten Schriftzug "Nach all der Scheiße geht's auf die Reise! Stuttgart International" - so werden die Passagiere an Terminal drei des Stuttgarter Flughafens in den Urlaub verabschiedet.

Der Blickfang an der Flughafenwand sorgt für Vorfreude auf die anstehende Saison, in welcher der VfB Stuttgart zum ersten Mal seit 2010 wieder Spiele in der Champions League bestreiten wird. "So ein besonderes Ereignis erlebe ich auch zum ersten Mal", sagte ein junger VfB-Fan am Flughafen zu SWR Sport. Und auch ein anderer Anhänger des deutschen Vizemeisters kommt ins Schwärmen: "Ich finde es ziemlich beeindruckend, auch ein Statement für den Verein und die Region. Es gefällt mir sehr gut."

VfB-Graffiti wurde in fünf Nächten realisiert

Bei den Fans der Schwaben kommt das gesprayte Kunstwerk also schon mal gut an. Und auch Marius Sauter, Abteilungsleiter Marketing und Vertrieb vom Stuttgarter Flughafen, blickt positiv auf das natürlich legal entstandene Graffiti: "Wir pflegen zum VfB schon eine lange freundschaftliche Verbindung als Partner."

In mehreren Gesprächsrunden mit der Firma Blickfangart, aber auch mit dem VfB Stuttgart sei dann das Motiv entstanden. "Es war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit wenig Verbesserungsschleifen", berichtete Sauter. Insgesamt hat das Graffiti fünf Nächte à vier bis fünf Stunden in Anspruch genommen. "Wir sind sehr stolz, weil es toll aussieht. Die Gäste nehmen es toll wahr und es werden Selfies gemacht", sagte der Marketing-Chef im Interview mit SWR Sport. Insgesamt sei es ein großer Erfolg für den Flughafen.

Künstler lässt sich von Fußball-Leidenschaft anstecken

Der Schöpfer des VfB-Graffitis nennt sich "Scotty 76". Das Werk am Stuttgarter Flughafen war für ihn eine echte Herausforderung, "weil ich mach auch gerne viel Detail", sagte der Künstler. "Dieses Mal sollte es aber schlagfertig, groß und im schnellen Vorbeigehen ins Auge zu fassen sein." Das sei für den oft sehr detailverliebten Künstler nicht einfach gewesen. Die Arbei hat dennoch sehr viel Spaß gemacht: "Was ich jetzt wirklich gut weiß - der sicherste Platz in Stuttgart ist der Flughafen."

Der Künstler des wohl jetzt schon bekanntesten Graffiti Stuttgarts ist laut eigener Aussage "gar kein Fußball-Fan". "Aber wenn der VfB gewinnt, dann hat die ganze Stadt eine andere Stimmung mit allem was dazu gehört. Mein Sohn dreht durch beim VfB." Das seien die Sachen, die er in so ein Graffiti mitnehme. "Dieses Bild ist nicht für den VfB in dem Sinne, sondern auch für die vielen Fans und großartigen Leute in Stuttgart", sagte "Scotty 76" gegenüber SWR Sport.

Reiseziele für den VfB Stuttgart noch nicht bekannt

Bleibt zu hoffen, dass der VfB seine Kontakte zum Flughafen nutzt, um die Champions League-Reisen stets von Terminal drei aus starten zu lassen. Die Reiseziele stehen noch nicht fest. Am 29. August lost die UEFA die Gegner in der neuen Ligaphase für die Schwaben aus.