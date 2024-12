Ulm festigt Spitzenplatz in Basketball-Bundesliga Starker Auftritt: Ratiopharm Ulm siegt in Bonn deutlich Stand: 01.12.2024 18:57 Uhr

Nach einem schwachen Start drehen die Ulmer Basketballer das Auswärtsspiel in Bonn im zweiten Viertel. Danach spielen sie dominant auf und gewinnen am Ende deutlich 95:75.

Denkbar schlecher Start für das ratiopharm-Team: Bevor die Ulmer überhaupt am frühen Sonntagabend zur ersten Wurfchance kommen, hat Angelo Allegri für Bonn bereits zwei Dreier versenkt. 0:6 aus Ulmer Sicht. Die Gäste wirken behäbig, verlieren im Spielaufbau den Ball, sind beim Zurücklaufen zu langsam. Beim Stand von 4:14 nimmt Trainer Ty Harrelson eine Auszeit. Danach gelingen zwar sieben Punkte in Folge. Aber Bonn schlägt sofort mit einem 9:0-Lauf zurück.

Karim Jallow in vier Sekunden übers ganze Feld

Der Tabellenzweite von der Donau geht mit einem Zwölf-Punkte-Rückstand (11:23) ins zweite Viertel. Doch langsam aber sicher wird das Ulmer Spiel stabiler und der Rückstand kleiner. Mitte des Viertels sorgt Marcio Santos mit zwei Freiwürfen für die erste Ulmer Führung (32:31). Karim Jallow benötigt nur vier Sekunden, um in der Abwehr den Ball zu erobern, über das ganze Feld zu sprinten und per Dunking das Leder in den Ring zu hämmern. Mit einem 42:40-Vorsprung gehen die Schwaben im ausverkauften Telekom-Dome in die Halbzeitpause.

Ratiopharm Ulm dominiert in der zweiten Halbzeit

Es wird ein sehr intensives Spiel nach dem Seitenwechsel mit viel Kampfgeist, in dem die Ulmer Gäste zunehmend das Zepter übernehmen. Die Bonner versuchen häufig über Einzelaktionen, gegen die Ulmer Druck anzukommen. In der letzten Sekunde des dritten Viertels trifft Karim Jallow einen starken Korbleger zur 66:56-Führung für sein Team. Die Gäste dominieren das Geschehen.

Starke Ulmer Dreierquote im Schlussviertel

Wenn sich die Telekom Baskets aufbäumen wollen, haben die Ulmer coole Antworten: Dreier von Jallow drin, Dreier von Weidemann drin. 16 Punkte Vorsprung. Die Ulmer haben mit einer überzeugenden Leistung die Partie längst gedreht und im Griff. Besonders Nelson Weidemann (17 Punkte) und Karim Jallow (18 Punkte) zeigen starke Auftritte. Nach dem Auswärtssieg unter der Woche gegen Tel Aviv präsentiert sich der Deutsche Meister von 2023 auch in der Bundesliga in bester Verfassung.

Sendung am Mo., 2.12.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg