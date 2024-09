Fußball | Bundesliga Sprunggelenksverletzung: Freiburg muss auf Merlin Röhl verzichten, verlängert aber seinen Vertrag Stand: 18.09.2024 18:36 Uhr

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Bochum steht Offensivmann Merlin Röhl erst mal nicht mehr zur Verfügung. Trotzdem verlängert der SC seinen Vertrag mit dem 22-jährigen Mittelfeldspieler.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss vorerst auf U21-Nationalspieler Merlin Röhl verzichten. Der Offensivmann hat sich im Heimspiel gegen den VfL Bochum (2:1) am vergangenen Samstag einen Syndesmoseriss im Sprunggelenk zugezogen, wie die Badener mitteilten. Der 22-Jährige falle bis auf Weiteres aus, hieß es.

Doppelpacker Adamu schießt Freiburg zum Sieg gegen Bochum! DEIN SCF #129

Röhl bislang immer in der Startelf

Röhl nimmt im Mittelfeld der Breisgauer eine zentrale Rolle ein und stand in den bisherigen drei Liga-Spielen in der Startelf. Gegen Bochum war er kurz vor der Pause ausgewechselt und durch Neuzugang Eren Dinkci ersetzt worden.

Röhl verlängert Vertrag bei Freiburg

Am Mittwochabend informierte der SC Freiburg, dass Röhl längerfristig beim Verein bleiben möchte. Über die Vertragsdauer und weitere Inhalte des neuen Kontrakts sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es in einer Vereinsmitteilung. "Merlin hat wirklich die erfreuliche Entwicklung auf hohem Niveau genommen, die wir uns alle gemeinsam erhofft haben. Er hat seine sportlichen Qualitäten und seine Spielintelligenz auf verschiedenen Positionen einbringen können und ist ein wichtiger Teil unseres Mannschaftsgefüges", sagt Vorstand Jochen Saier.

Merlin Röhl kam im August 2022 vom FC Ingolstadt 04 nach Freiburg und erreichte in seiner ersten SC-Spielzeit mit der U23 die Vizemeisterschaft in der 3. Liga. Sein Bundesliga-Debüt gab er in der gleichen Saison am 23. Spieltag im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Seither absolvierte der 22-Jährige 40 Pflichtspiele in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der UEFA Europa League.

Kommenden Samstag (15:30 Uhr/live im ARD Audiostream) sind die Freiburger beim 1. FC Heidenheim zu Gast.