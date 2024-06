Berater bestätigt Spekulationen beendet - Christian Eichner bleibt Trainer beim KSC Stand: 20.06.2024 14:57 Uhr

Christian Eichner bleibt Trainer beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Das hat sein Berater dem SWR bestätigt.

Christian Eichner werde auch noch in der kommenden Saison den Karlsruher SC trainieren, sagte sein Berater Ronny Zeller dem SWR. Am Donnerstagmorgen habe es dazu nochmal ein abschließendes Gespräch gegeben. Zuvor hatten die Badischen Neuesten Nachrichten darüber berichtet.

Eichner führt den KSC auf Platz fünf

Der Verein wollte die Nachricht nicht weiter kommentieren. Ein KSC-Sprecher verwies auf den ohnehin noch bis 2025 laufenden Vertrag von Eichner. Der 41-Jährige ist seit über vier Jahren Cheftrainer beim KSC – durchaus erfolgreich. Mit ihm erreichten die Karlsruher in der 2. Liga gerade Platz fünf.

Kein vorzeitiger Wechsel in die Bundesliga

Zuletzt war spekuliert worden, ob Eichner vorzeitig aus seinem Vertrag beim KSC aussteigt. Er soll als neuer Trainer beim Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli im Gespräch gewesen sein. Doch ein vorzeitiger Wechsel ist nun vom Tisch.

Vorbereitung für 2. Bundesliga beginnt

Der KSC startet am Mittwoch, 26. Juni, offiziell wieder ins Training. Höhepunkt der Vorbereitung ist das Trainingslager in Neukirchen in Österreich. Die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga startet dann am ersten Augustwochenende.

