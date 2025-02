Fußball | Bundesliga Soziale Verantwortung und "belastend": Der VfB Stuttgart hilft in der Vesperkirche Stand: 26.02.2025 18:05 Uhr

Für Sebastian Hoeneß ist das soziale Engagement des VfB Stuttgart "elementar". Bei einem Besuch mit dem Bundesligist in der Vesperkirche zeigt sich Ex-Bundestrainer Joachim Löw "nachdenklich" wegen der sozialen Probleme in Deutschland.

VfB-Coach Hoeneß war das erste Mal bei der Hilfsaktion in der Vesperkirche dabei, im letzten Jahr hatte er erkrankt gefehlt. Umso erfreuter zeigte er sich im Gespräch mit SWR Sport, dieses Mal direkt mit den Menschen in Kontakt treten zu können. Das soziale Engagement des Klubs bezeichnete er als "elementar".

"Es gehört dazu, dass wir als Klub Verantwortung übernehmen in der Stadt, in der wir leben, in der Region, in der wir sind", sagte Hoeneß. "Ich glaube, für die Menschen ist es sehr wichtig. Und dass wir als VfB Stuttgart zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen können, das ist großartig."

Löw: Belastend, wie viele Menschen an der Armutsgrenze leben

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich besorgt über die sozialen Verhältnisse in Deutschland. Es habe ihm Freude gemacht, Mittagessen auszugeben, sagte der Weltmeister-Coach von 2014. "Auf der anderen Seite ist es auch belastend, wenn man sieht, wie viele Leute an der Armutsgrenze sind in unserem Land. Das macht schon auch nachdenklich."

Der 65-Jährige nahm als Kuratoriumsmitglied der Stiftung des VfB Stuttgart am Besuch der Vesperkirche teil. Dort ist der Bundesligist, mit dem Löw als Trainer 1997 DFB-Pokalsieger wurde, bereits seit zehn Jahren zu Gast. Der VfB wisse, dass man auch etwas im sozialen Bereich tun müsse, erklärte er.

VfB-Sportvorstand Wohlgemuth: "Eigene Realität besser einordnen"

Im Gebäude der Leonhardskirche in der Innenstadt werden seit dem 19. Januar und noch bis 8. März täglich rund 700 Essen an arme und bedürftige Menschen ausgegeben. Zudem erhalten sie dort unter anderem medizinische Hilfe und können sich die Haare schneiden lassen.

"Das ist ein Eintauchen in die Welt der Schicksalsschläge und der Armut", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. "Wenn man hier ist, kann man die eigene Realität besser einordnen", ergänzte er mit Blick auf das Millionen-Geschäft Profifußball. Die soziale und wirtschaftliche "Schere" im Land gehe immer weiter auseinander. "Wir sollten den Blick dafür behalten - auch aus unserer Blase heraus."

Für den deutschen Vizemeister nahmen neben Trainer Hoeneß, unter anderem auch Vorstandschef Alexander Wehrle, Interimspräsident Dietmar Allgaier sowie die Nationalspieler Deniz Undav und Angelo Stiller an der Aktion teil und halfen bei der Essens- und Getränkeausgabe. Zudem übergab der Verein laut Wehrle einen Spendencheck über 50.000 Euro, die bei verschiedenen Gelegenheiten gesammelt worden waren.

Sendung am Mi., 26.2.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg