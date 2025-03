Hoffenheim scheidet aus Sieg in Lissabon: VfB Stuttgart steht im Viertelfinale der Youth League Stand: 05.03.2025 15:59 Uhr

Der VfB Stuttgart setzt sich trotz eines frühen Rückschlags bei Sporting Lissabon durch. Die TSG Hoffenheim scheidet dagegen gegen Manchester City aus.

Der VfB Stuttgart hat das Achtelfinale in der Youth League bei Sporting Lissabon mit 3:2 (2:1) gewonnen. Flavio Goncalves sorgte für die frühe Führung der Portugiesen (2. Minute). Benjamin Boakye traf zum Ausgleich (34.), Kapitän Efe Korkut drehte das Spiel noch vor der Pause (43.). In der zweiten Halbzeit erhöhte Julian Lüers für die Schwaben (76.). In der Nachspielzeit traf Rafael Nel zum zum 2:3 (90.+6).

Das Spiel begann mit einem Rückschlag. VfB-Keeper Dennis Seimen konnte eine Hereingabe nur nach vorne abwehren, Goncalves war zur Stelle und staubte ab. Die Stuttgarter zeigten sich wenig geschockt und arbeiteten sich ins Spiel. Nach zwölf Minuten bot sich Boakye die Chance zum Ausgleich, doch Torhüter Miguel Gouveia wehrte zur Ecke ab.

Boakye und Korkut drehen das Spiel

Der VfB - der in der Runde zuvor den FC Liverpool ausgeschaltet hatte - kam nun immer besser in die Partie. In der 19. Minute rauschte die Direktabnahme von Emirhan Agzikara im Anschluss an einen Eckball am rechten Winkel vorbei. Drei Minuten später fand Dorian Migalic seinen Meister in Gouveia. Sporting - einer der Favoriten auf den Titel - zog sich nun zurück und lauerte auf Konter.

Nach rund einer halben Stunde setzte sich der agile Kenny Freßle stark im Strafraum durch, doch erneut war Gouveia zur Stelle (33.). Eine Minute später war es dann so weit: Matthaios Tsigkas eroberte auf der Außenbahn den Ball und bediente Freßle. Dessen Querpass nahm Boakye gekonnt an und besorgte aus der Drehung das 1:1. Und es kam noch besser für die Mannschaft von Trainer Nico Willig. Korkut nahm einen abgewehrten Ball an der Strafraumkante auf und zog ab. Leicht abgefälscht schlug der Ball im Lissaboner Kasten ein.

Freßle trifft nur den Pfosten

Mit Beginn des zweiten Abschnitts drängte Sporting auf den Ausgleich, doch der VfB zeigte sich in der Defensive aufmerksam. In der 55. Minute konterten die Schwaben über Boakye und Freßle, die Hintermannschaft der Gastgeber konnte jedoch im letzten Moment vor Migalic klären.

Stuttgart bekam das Geschehen nun wieder unter Kontrolle - und hatte die große Chance aufs 3:1. Doch Freßles Schuss nach toller Vorarbeit von Tsigkas klatschte an den Pfosten (66.). Zehn Minuten setzte sich Lüers stark im Strafraum durch und überwand Gouveia aus spitzem Winkel zum dritten VfB-Tor.

Lissabon antwortete mit wütenden Angriffen, zwei Minuten später scheiterte Rafael Nel am Pfosten. Sporting machte Druck, doch der VfB hielt erfolgreich dagegen. in der Schlussphase sah Lissabons Gabriel Silva noch die Gelb-Rote Karte (88.). Nels Treffer in Nachspielzeit kam für die Gastgeber zu spät. Damit blieb es bis zum Abpfiff beim umjubelten Stuttgarter Erfolg. Im Viertelfinale wartet mit dem FC Barcelona der nächste Titelfavorit auf den VfB-Nachwuchs. Die Runde der letzten acht Teams wird am 2. April ausgetragen.

Behrens trifft für die TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim unterlag Manchester City mit 1:2 (1:2:). Die TSG startete schwungvoll, verpasste es aber, sich zu belohnen. Stattdessen schockte Matty Warhurst die Kraichgauer (23.). Hoffenheim blieb dran und hatte durch Melvin Onos und Marlon Faß die Chance zum Ausgleich. Kapitän Hennes Behrens sorgte schließlich mit einem abgefälschten 16-Meter-Schuss für das 1:1 (37.). Trotzdem ging die TSG mit einem Rückstand in die Kabine, weil Reigan Heskey fast mit dem Pausenpfiff zum 2:1 traf.

Nur 30 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, als sich Warhurst die Möglichkeit auf das dritte Tor für die Engländer bot, doch TSG-Keeper Benjamin Lade parierte den Schuss aufs kurze Eck. In der 71. Minute hatte Onos die große Möglichkeit auf den Ausgleich, doch Torhüter Whatmuff lenkte den Ball um den Pfosten. In der Schlussphase bemühte sich die TSG erfolglos um den Ausgleich.

Sendung am Mi., 5.3.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg