Fußball | Bundesliga Sieg in Heidenheim - Wenn Jonny Burkardt trifft, gewinnt Mainz 05

Sieg in Heidenheim - Wenn Jonny Burkardt trifft, gewinnt Mainz 05

Jonathan Burkardt ist nach seiner Verletzung wieder bereit für die Startelf. Und stellt gleich unter Beweis, wieso er so wertvoll ist für den FSV Mainz 05.

05-Trainer Bo Henriksen grinste nach dem Spiel, wie ein Trainer nur grinsen kann, wenn sein Matchplan aufgeht. Der Däne geriet ins Schwärmen über das Spiel seiner Mannschaft, vor allem aber über den Mainzer Erfolgsgaranten Jonathan Burkardt: "Was für ein Spieler. Er kommt zurück und macht ein Tor", sagte der Coach nach dem 2:0 beim Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim über seinen genesenen Stürmer. "Er ist ein wahnsinniger Spieler."

Startelf-Comeback nach Verletzungspause

Auf der Ostalb gehörte Jonathan Burkardt am Sonntag erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung wieder zur Startelf, nachdem er beim torlosen Remis gegen den FC Augsburg am Wochenende zuvor für rund 25 Minuten eingewechselt worden war. Und er wurde gleich wieder zur Schlüsselfigur. Das 1:0 erzielte Burkardt mit seinem 13. Saisontor selbst (28. Minute), das 2:0 bereitete er für Nelson Weiper vor (49.Minute). Der Erfolg in Heidenheim war eine sehr gute Teamleistung. Bemerkenswert: Mit Jonny Burkardt, Nelson Weiper, Paul Nebel und Robin Zentner standen gleich vier Spieler, ausgebildet im eigenen Nachwuchsleistungszentrum, in der Mainzer Startelf.

Burkardt gibt sich bescheiden

Trotz des Erfolgs in Heidenheim und dem zweifelsohne erheblichen Anteil am Auswärtssieg, gab sich Burkardt nach dem Spiel im SWR-Interview bescheiden. "Ich glaube, da steht deutlich mehr dahinter. Es war eine super Teamleistung insgesamt und ich kann meinen Teil dazu beitragen, worüber ich sehr glücklich bin, aber die Mannschaft verliert zusammen und gewinnt zusammen", macht sich Burkardt kleiner, als er derzeit ist.

Chance auf Europa ist greifbar

Mit einem effizienten Auftritt feierten die Mainzer nach zwei sieg- und torlosen Partien wieder einen Dreier und sprangen zurück auf einen Europapokalplatz. Es war der erste Auswärtserfolg in diesem Jahr nach zuvor drei Niederlagen in der Fremde. Kommenden Samstag ist der FC St. Pauli zu Gast in Mainz. Und mit einem Jonathan Burkardt in dieser Verfassung ist Mainz definitiv Favorit gegen den Aufsteiger. Die 05er können ihr - noch nicht allzu laut ausgesprochenes - Ziel, sich am Ende der Saison womöglich für Europa zu qualifizieren, weiter festigen.

